JO Paris 2024 - Basket : Le dilemme de Team USA au poste de pivot

Depuis des années, le secteur intérieur pose problème à Team USA. Pour y remédier aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe de basket des États-Unis a recruté Joel Embiid, Anthony Davis et Bam Adebayo, trois des meilleurs intérieurs de la NBA. Mais la question demeure : qui sera le pivot titulaire ?

Lors des deux premiers matches de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Steve Kerr a choisi Joel Embiid pour occuper le poste de pivot titulaire. Cependant, ses mauvaises performances soulèvent une question : doit-il être remplacé par Anthony Davis ou par Bam Adebayo ?

« Je vais continuer à expérimenter avec l’équipe lors des prochains matches », a annoncé Kerr, l’entraîneur ds États-Unis, lundi. « Joel (Embiid) s’améliore chaque jour. D’habitude, les “big men” mettent plus de temps à trouver leur rythme. Mais j’adore Joel, c’est un joueur dominant. Il est crucial de trouver les meilleures combinaisons et de réunir les bonnes personnes. C’est encore un travail en cours. »

Joel Embiid : une fausse bonne idée ?

Sur le papier, Joel Embiid est la meilleure option des Américains au poste de pivot. La superstar des Philadelphia 76ers, MVP de la saison 2022-2023 et sept fois All-Star, est l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Avec ses 2,13 m pour 127 kg, il domine physiquement et semble parfaitement équipé pour affronter les pivots dans le contexte FIBA. Il constitue le choix idéal, en théorie.

Seulement, pour son premier match sous les couleurs américaines, Embiid est loin d’avoir brillé. Il n’a alors inscrit que 5 points et récupéré 6 rebonds contre le Canada, tout en perdant quatre fois la balle, avant de sortir pour sa cinquième faute après 12 minutes de jeu. Steve Kerr a pourtant confirmé qu’Embiid était au centre de sa stratégie ce soir-là. Face à l’Australie, une semaine plus tard, il n’a marqué que 10 points et pris 5 rebonds, un total décevant pour un joueur de son calibre. Jusqu’ici, l’expérience Joel Embiid n’est pas concluante et Team USA reste dominée à l’intérieur. Un changement pourrait faire du bien au collectif.

Anthony Davis : la meilleure option dans l’immédiat

Anthony Davis, moins imposant (2,08 m pour 114 kg) et moins traditionnel dans son jeu, pourrait bien être le meilleur choix. Face à l’Australie, en sortie de banc, il a inscrit 17 points, récupéré 14 rebonds et réalisé 2 contres en seulement 18 minutes, surpassant largement Embiid. De plus, sa connexion avec LeBron James, son coéquipier aux Los Angeles Lakers, pourrait s’avérer précieuse pour Team USA. À moins d’une nette amélioration de son principal concurrent, il serait surprenant de ne pas voir Davis intégrer le cinq majeur avant le début de la compétition.

Bam Adebayo : l’outsider du groupe

Parmi les meilleurs défenseurs de la NBA, Bam Adebayo est une option crédible pour le poste de pivot titulaire. Il a été solide lors des deux matches de préparation et a déjà remporté la médaille d’or avec Team USA lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Cependant, l’intérieur du Miami Heat est le plus petit des trois et le moins talentueux offensivement. Adebayo aura sans doute des minutes dans la rotation de Steve Kerr, mais il semble un cran en dessous pour ce rôle. Reste à voir si l’entraîneur lui donnera sa chance avant la fin de la préparation.