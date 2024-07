Team USA dans le doute avant les JO de Paris 2024

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Team USA reste invaincue dans sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après avoir battu le Canada, la sélection américaine a remporté une nouvelle victoire face à l’Australie (98-92) ce lundi à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Malgré ces débuts prometteurs, l’équipe présente tout de même des failles évidentes.

Devant plus de 12 000 fans, un record pour un match à Abou Dabi, Team USA a décroché une deuxième victoire contre un prétendant à une médaille olympique. Cependant, sa courte victoire contre l’Australie (98-92) lundi n’a pas été particulièrement convaincante. Elle a même révélé des défauts inquiétants.

Une composition encore incertaine

Comme annoncé, Steve Kerr a testé de nouvelles combinaisons pour ce match de préparation. Anthony Edwards, auteur de 14 points, a rejoint le cinq majeur, tout comme Jayson Tatum (7 points, 5 passes décisives). Ce changement était attendu pour Edwards, meilleur marqueur des États-Unis lors de la dernière Coupe du monde, qui s’était autoproclamé « première option » de l’équipe.

Ce nouveau lineup s’est montré plus efficace en attaque que celui qui a affronté le Canada la semaine dernière, avec un meilleur mouvement de balle et 12 tirs à trois points réussis. Reste à voir si l’entraîneur le conservera tel quel, alors que le groupe de titulaires n’est toujours pas fixé à moins de deux semaines du début de la compétition. Le retour imminent de Kevin Durant, meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques, pourrait encore chambouler la hiérarchie du groupe.

Des joueurs hors rythme

Au-delà des incertitudes sur la composition de l’équipe, Team USA peine à trouver son rythme. Contre les Australiens, ils ont perdu le ballon 18 fois, un chiffre alarmant qui témoigne de leur manque de préparation. Joel Embiid n’est toujours pas au niveau, lui non plus : après sa contre-performance contre l’Australie, il n’a marqué que 10 points ce lundi. LeBron James et Stephen Curry ont également déçu, avec respectivement 10 points et un maigre 1/6 à trois points. Pour l’emporter, les Américains ont dû compter sur les exploits individuels de Tyrese Haliburton et Devin Booker en fin de rencontre.

Une faiblesse à l’intérieur

Ces dernières années, les États-Unis ont particulièrement souffert à l’intérieur — ce qui explique en grande partie le recrutement de Joel Embiid. Pourtant, le problème persiste. L’Australie a marqué 68 points dans la peinture ce lundi, un chiffre alarmant en FIBA. Le colosse américain a un talon d’Achille bien identifié qui pourrait lui coûter la médaille d’or.