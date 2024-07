JO 2024 : Chez Team USA, Kevin Durant encense LeBron James

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que la hiérarchie de Team USA reste floue, les superstars NBA qui composent l’équipe apprennent encore à cohabiter. Kevin Durant et LeBron James, deux des meilleurs joueurs de l’équipe, commencent à développer une véritable alchimie. « Plus on le côtoie en tant que coéquipier, plus on comprend pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps », a expliqué Durant.

L’équipe des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 réunit les plus grandes stars de la NBA. Parmi elles, Kevin Durant et LeBron James se démarquent comme de véritables légendes dans l’histoire de la ligue. Et à l’approche de la compétition, les deux athlètes développent une alchimie remarquable.

Kevin Durant ravi de côtoyer LeBron James

« L’enthousiasme et l’énergie qu’il apporte au jeu sont tout simplement contagieux », a décrit Kevin Durant au sujet de LeBron James, selon les propos relayés par ESPN. « Et plus on le côtoie en tant que coéquipier, plus on comprend pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. »

Kevin Durant ne dit certainement pas cela parce qu’il est impressionné par LeBron James. Les deux joueurs se sont en effet affrontés trois fois en Finales NBA, et Durant l’a emporté à deux reprises. En 2018, il n’avait pas hésité à qualifier l’environnement autour de James aux Lakers de « toxique » à cause de l’attention médiatique qui lui est portée. Ce revirement montre combien l’ailier des Phoenix Suns a évolué et à quel point la cohésion de Team USA est forte.

La dernière pour LeBron James et sa génération

Paris sera la dernière campagne olympique de LeBron James. « Non, je ne serai pas là (en 2028) », a-t-il déclaré à propos de sa potentielle participation aux prochains Jeux Olympiques. « Je quitterai cette ville quand les Jeux Olympiques viendront à Los Angeles. Bon, d’accord, je vivrai là-bas toute l’année, mais je ne serai pas à Los Angeles en 2028. » À l’instar de Kobe Bryant en 2012, James fait figure de mentor au sein de cette équipe. Ses coéquipiers, en particulier les plus jeunes joueurs, profiteront sans doute pleinement de cette expérience avec le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.