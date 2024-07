NBA : Une star fait un sacrifice financier sans précédent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Leader des New York Knicks, Jalen Brunson a choisi de sacrifier une somme conséquente sur son prochain contrat pour offrir plus de flexibilité à son équipe. Cette concession sans précédent dans l’histoire de la NBA permettra à la franchise de conserver son effectif et d’éviter une situation très contraignante.

Jalen Brunson, qui s’est imposé comme le leader des Knicks depuis son arrivée dans la franchise en 2022, a prolongé pour quatre années à New York ce vendredi. Surtout, le meneur a réalisé un sacrifice financier sans précédent qui vise à maintenir et améliorer l’effectif de l’équipe, afin de maximiser ses chances de gagner un titre pendant son prime.

Jalen Brunson sacrifie 113 millions de dollars

Jalen Brunson a accepté une prolongation de contrat de quatre ans et 156,5 millions de dollars avec les Knicks, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Ce contrat, débutant en 2025-26, représente un sacrifice financier de 113 millions de dollars par rapport à ce qu’il aurait pu signer dans un an. En 2028, Brunson aurait en effet pu être éligible à une extension de 323 millions de dollars sur quatre ans, ou à un contrat de cinq ans pour 418 millions en 2029.

Une aubaine pour les Knicks

Par ce sacrifice financier, Jalen Brunson maximise ses chances de gagner un titre à New York. Les Knicks, qui ont acquis Mikal Bridges dans un transfert et re-signé OG Anunoby pendant l’intersaison, présentent leur effectif le plus prometteur depuis les années 90. La flexibilité financière apportée par Brunson permettra de maintenir ce groupe ensemble pour un projet durable et ambitieux.

Brunson prend un risque calculé : il pourrait perdre gros en cas de blessure. Cependant, il permet surtout à New York de rester sous le « second apron ». Ce seuil financier, instauré par les nouvelles règles de la NBA, limite les options des équipes qui le dépassent pour ajuster leur effectif. Par exemple, les Clippers ont dû se séparer de Paul George pour éviter cette situation délicate. Grâce à Brunson, les Knicks n’auront pas à prendre une décision si difficile.