NBA : Les Lakers hésitent sur l’avenir de Bronny James

Alors qu’il dispute ses premiers matches avec les Los Angeles Lakers en Summer League, le rôle de Bronny James en NBA demeure incertain. Sélectionné en 55e position lors de la dernière draft, le fils de LeBron James ne semble pas encore prêt pour jouer avec l’équipe principale et il pourrait être envoyé dans la ligue de développement. Interrogé à ce sujet, il s’est dit prêt à endosser n’importe quel rôle.

Bronny James : « J’ai hâte de jouer, peu importe à quel niveau »

« J’ai hâte de jouer au basket, peu importe à quel niveau », a assuré James au sujet de la possibilité de passer du temps en G League, la ligue de développement de la NBA, la saison prochaine. Après la défaite 99-80 des Lakers face aux Rockets en Summer League, à Las Vegas, le rookie et son coach ont répondu aux questions de la presse sur les plans pour la première année du 55e choix de la draft.

Un niveau encore insuffisant pour la NBA

Lors de sa dernière rencontre, contre Houston, Bronny James a marqué huit points, mais a raté 11 de ses 14 tirs. Il a échoué sur la totalité de ses huit tentatives à trois points et a commis trois pertes de balle. En trois matches de Summer League, en compilant le California Classic et le tournoi de Las Vegas, le fils de LeBron James n’a réussi que 23,1 % de ses tirs (6/26) et doit encore inscrire un tir à trois points (0/8). « Je traverse un petit creux en ce moment », a-t-il euphémisé.

« Tous les rookies passeront par la G League »

Dane Johnson, coach des Lakers en Summer League, a minimisé les difficultés offensives de Bronny James. « Il aura une longue carrière. Ce n’est que le début. Nous continuons à lui insuffler de la confiance, le chemin est encore long », a-t-il esquissé. Johnson, aussi responsable de l’équipe de G League affiliée aux Lakers, n’a pas voulu se prononcer sur l’avenir du jeune athlète. « Je ne le sais pas encore. Mais je pense que tous les rookies passeront par la G League à un moment ou à un autre », a-t-il ajouté.