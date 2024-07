NBA : Un Français crée la surprise en Summer League

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Écarté de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Nadir Hifi a su brillamment rebondir. Le meneur du Paris Basketball participe en ce moment à la Summer League avec les Minnesota Timberwolves, à Las Vegas, et impressionne par ses performances. Dimanche, il a inscrit 18 points dans la victoire.

Nadir Hifi, qui n’a pas été retenu par Vincent Collet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a trouvé un autre moyen de se mettre en valeur cet été. Engagé en Summer League avec les Minnesota Timberwolves, le meneur franco-algérien dépasse toutes les attentes de l’autre côté de l’Atlantique.

Des performances surprenantes avec les Timberwolves

Ajout inattendu à l’effectif des Timberwolves, Nadir Hifi étonne en Summer League, à Las Vegas. Ce dimanche, le meneur a inscrit 18 points (5/11 aux tirs) en 14 minutes dans la victoire face aux Indiana Pacers. Deux jours plus tôt, il cumulait 11 points (5/11), 5 passes décisives et 3 rebonds en 14 minutes également, permettant à Minnesota de s’imposer de peu sur les New Orleans Pelicans. Progressivement, Hifi se fait un nom aux États-Unis.

Vers un contrat en NBA ?

Les Timberwolves apprécient l’apport de Nadir Hifi depuis le début de l’évènement, selon Jon Krawczynski de The Athletic. Non sélectionné lors de la draft 2023, le meneur est agent libre et pourrait décrocher un contrat en NBA s’il se maintient à un tel niveau. Minnesota a encore une place dans son effectif. Bien qu’il semble encore trop juste pour intégrer l’équipe principale, la franchise pourrait lui offrir un contrat two-way, lui permettant de naviguer entre la NBA et la ligue de développement.

Nadir Hifi : « Mon rôle va devenir de plus en plus important »

« C’est un autre contexte, je suis content de vivre cette expérience ici aux États-Unis », a confié Nadir Hifi, vendredi, à Loïc Pialat de L’Équipe. « On m’avait prévenu que j’allais peu jouer parce que je ne m’étais pas beaucoup entraîné, mais avec le peu de temps de jeu que j’ai eu, je pense que j’ai été très efficace. Je pense que mon rôle va devenir de plus en plus important. »