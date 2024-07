NBA : Un Français cherche à relancer sa carrière

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Sans contrat depuis qu'il a été coupé par les Detroit Pistons en février, Killian Hayes espère décrocher un nouveau deal en NBA. Le meneur français veut prouver qu'il mérite une seconde chance après des débuts compliqués. Pour cela, il a programmé un entraînement à Las Vegas devant plusieurs franchises.

Killian Hayes, sélectionné en septième position de la draft 2020 par les Detroit Pistons, n’a pas répondu aux attentes pour ses débuts en NBA. Devenu agent libre en février, le meneur français espère obtenir une seconde chance dans une autre équipe cette année.

Un entraînement devant les Nets et d’autres franchises

Selon Erik Slater de ClutchPoints, Killian Hayes a prévu un entraînement pour les Brooklyn Nets à Las Vegas, où se tient actuellement la Summer League. La franchise new-yorkaise, qui dispose encore de deux places dans son effectif et de deux contrats « two-way » à distribuer, pourrait tenter sa chance avec le meneur. Hayes — non sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 — n’a jamais atteint son plein potentiel malgré un talent indéniable et pourrait constituer un pari intéressant pour les Nets. Ces dernières années, les dirigeants n’ont pas hésité à offrir une seconde chance à de nombreux anciens espoirs, avec succès.

Le nombre d’équipes présentes à cet entraînement reste inconnu. D’autres franchises pourraient ainsi se montrer intéressées par Killian Hayes, en dépit de ses premières saisons décevantes avec les Pistons.

Killian Hayes, une déception depuis son arrivée en NBA

Septième choix de la draft 2022, Killian Hayes était très attendu à son arrivée en NBA. Mais après quatre saisons à Detroit, le Français affiche des moyennes modestes de 8,1 points et 5,2 passes décisives par match. Jugé très décevant, il a été coupé par les Pistons au milieu de la saison 2023-2024.

Malgré ses qualités défensives et son talent de passeur, Hayes doit encore prouver qu’il a le niveau pour la NBA. Son adresse médiocre (38,2 % aux tirs, 27,7 % à trois points) et son cruel manque de scoring sont des obstacles majeurs pour y parvenir. Pour rester aux États-Unis, il devra au moins montrer des améliorations conséquentes dans ces domaines, ce qui semble loin d’être évident. Le chemin est sinueux, mais Hayes ne semble pas prêt à abandonner la NBA.