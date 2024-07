JO Paris 2024 - Basket : Présentation de la Dream Team USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après leur échec à la Coupe du monde de basket 2023, Team USA a sorti l’artillerie lourde pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Composée exclusivement de stars NBA, avec LeBron James en tête d’affiche, la « Dream Team » américaine se positionne comme le grand favori de la compétition. Présentation.

Team USA, après plusieurs années de déclin sur la scène internationale, s’est décidé à réunir une nouvelle « Dream Team » pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Leur objectif : envoyer un message fort lors de la compétition. Qui sont les 12 stars NBA qui composent cette équipe favorite à la médaille d’or ?

James, Durant et Curry en tête d’affiche

LeBron James, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, est incontestablement le visage de cette équipe. À 39 ans, il a déjà annoncé que cette campagne olympique serait sa dernière et Paris servira de tournée d’adieux du double médaillé d’or aux Jeux de Beijing 2008 et de Londres 2012. Bien qu’il ne soit plus au sommet de sa carrière, James demeure l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et Steve Kerr l’a choisi comme titulaire pour chacun des trois matches de préparation.

Kevin Durant, le meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques, est également l’une des têtes d’affiche de ce groupe. Il faisait notamment partie du collectif qui a ramené l’or à Tokyo en 2021. Malgré une blessure au mollet qui l’a jusqu’ici tenu éloigné de la préparation, Durant reste une menace offensive redoutable et pourrait s’imposer comme la première option en attaque.

Stephen Curry complète ce trio de superstars. Parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du basket, il s’agit de l’une des légendes qui permettent d’accoler l’étiquette « dream team » à cette équipe. Le meneur des Golden State Warriors sait captiver les foules, comme il l’a rappelé mercredi en marquant 24 points à 8/12 aux tirs contre la Serbie.

JO Paris 2024 - Basket : Le dilemme de Team USA au poste de pivot https://t.co/z9laFeAZv3 pic.twitter.com/5diVoOm5pJ — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Des stars montantes qui cherchent à confirmer

À ces figures historiques s’ajoutent des stars montantes comme Jayson Tatum (Boston Celtics) et Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves). À 26 ans, Tatum vise à devenir l’un des rares athlètes à être sacré champion NBA et olympique la même année. Edwards, meilleur marqueur de Team USA lors de la dernière Coupe du monde à seulement 22 ans, se voit déjà comme la « première option » de l’équipe. Il cherche à s’affirmer après avoir franchi un cap dans la ligue.

Devin Booker, lui, a déjà décroché l’or avec les États-Unis à Tokyo. À 27 ans, l’arrière des Phoenix Suns reste une valeur sûre en sortie de banc. Tyrese Haliburton, des Indiana Pacers, dispute sa première campagne olympique, mais il figure déjà, à 24 ans, parmi les meilleurs gestionnaires de l’équipe et devrait trouver du temps de jeu.

Un secteur intérieur dominant et une défense de fer

Le principal point faible de Team USA ces dernières années résidait dans le secteur intérieur. La constitution d’une véritable « Dream Team » passait donc par un recrutement massif à ce poste. L’équipe a ainsi tout mis en œuvre pour attirer Joel Embiid, MVP de la saison 2022-2023 et l’un des pivots les plus dominants de la NBA. Bien que ses performances en préparation aient été décevantes, Steve Kerr peut compter sur Anthony Davis et Bam Adebayo en sortie de banc pour pallier ces lacunes.

L’équipe peut aussi s’appuyer sur deux spécialistes défensifs pour verrouiller le périmètre : Jrue Holiday et Derrick White. Holiday était une priorité pour les sélectionneurs en raison de sa défense étouffante. White, arrivé en remplacement de Kawhi Leonard, sera utile contre les équipes misant sur le tir extérieur. Les deux champions NBA renforcent un groupe extrêmement complet, taillé pour décrocher l’or.