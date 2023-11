10 villes qui méritent une nouvelle franchise NBA [Partie 1/2]

Florian Barré

Le basket-ball est un sport universellement apprécié et la NBA est à l’avant-garde de la croissance vertigineuse de ce sport. Depuis quelque temps, la ligue pense à s’élargir pour inclure de nouvelles équipes dans de nouvelles villes. Ainsi, le Yardbarker, média américain spécialisé sur le plan sportif du pays, s’est amusé à faire une liste des 10 villes qui méritent le plus d’accueillir une franchise d’expansion.

La NBA l’a annoncée par l’intermédiaire d’Adam Silver, deux nouvelles franchises vont voir le jour prochainement dans la ligue. Pour l’heure, il n’y a aucune certitude sur la destination de ces franchises mais Seattle et Las Vegas pourraient rafler la mise selon les rumeurs les plus insistantes. Pourtant d’autres villes mériteraient aussi une équipe d’expansion.



Seattle

D’après le Yardbarker , Seattle doit être en premier sur la liste. Les habitants de la ville ont été privés d'une équipe de basket-ball professionnelle depuis que les SuperSonics ont déménagé à Oklahoma City et ont changé leur nom pour devenir le Thunder en 2008. « C’est un crime qu'ils aient été chassés de la ville. » Seattle a une longue histoire avec les SuperSonics et abrite déjà les Seahawks, les Mariners et le tout nouveau Seattle Kraken de la LNH (hockey sur glace). Une ville qui aime le sport en somme.

Las Vegas

La NBA a les yeux rivés sur Vegas depuis un certain temps et a déjà des liens avec la région. La NBA Summer League se joue chaque année à Sin City. Vegas est la capitale mondiale des paris sportifs et elle compte déjà une équipe de LNH et de NFL. Avec la rapidité avec laquelle ces équipes ont été envoyées à Vegas, une équipe NBA ne serait pas choquante. Par ailleurs, si cela se produisait, LeBron James a déjà exprimé son intérêt à l’idée de posséder l’équipe.

Mexico

N’étant pas une ville américaine, Mexico peut surprendre. Mais la NBA a des discussions sérieuses à ce sujet. En effet, « il est considéré comme un candidat cheval noir pour une équipe d’expansion », selon le journaliste Marc J. Spears. C'est la plus grande ville du Mexique. Étant donné que la NBA a déjà joué de nombreux matchs là-bas, l’idée n’est pas irréfutable, mais peut-être pas pour tout de suite.

Baltimore

La ville de Baltimore abritait autrefois la franchise des Bullets avant de déménager dans la capitale nationale en 1973. Baltimore est une grande ville sportive. Les foules enragées aux matchs des Ravens et des Orioles en sont la preuve. Ils devraient donner à leur franchise le nom d'un oiseau comme les Ravens et les Orioles s'ils disposent d'une équipe d'expansion. Le seul inconvénient d’une équipe NBA de basket-ball est que les Wizards de Washington sont très proches. Il faudrait alors convaincre les fans inconditionnels des Wizards vivant à Baltimore.

New Jersey

La franchise des Nets a une riche histoire ici. Ils ont participé consécutivement aux finales de la NBA en 2002 et 2003. Ces derniers ont déménagé à Brooklyn en 2012 et jouent depuis dans l'arrondissement de New York. Le Garden State a déjà prouvé qu’il pouvait héberger une équipe NBA. Si on lui donnait une équipe d'expansion, ce serait la quatrième équipe dans la région des trois États, avec les Brooklyn Nets, les New York Knicks et les Philadelphia 76ers jouant à proximité. Il pourrait donc être difficile d'amener des fans dans la salle tous les soirs.