NBA : L’incroyable musée de LeBron James a ouvert ses portes

Florian Barré

Avant de devenir roi, LeBron James était un enfant – un enfant qui grignotait des chips au cheddar et à la crème, qui vivait dans un appartement d'Akron et qui rêvait de devenir grand. Sa vie est découpée au LeBron James Museum, une sélection thématique pièce par pièce, depuis ses distinctions sur le terrain jusqu'aux moindres détails de sa vie. Le musée, qui a ouvert ses portes samedi à House Three Thirty à Akron, offre un regard bien choisi sur LeBron Raymone James qui, à 38 ans, en est à sa 21e saison en NBA.

LeBron James était de retour dans l’Ohio samedi soir alors que les Los Angeles Lakers du King battaient son ancienne équipe, les Cleveland Cavaliers. « C’est très spécial, a affirmé James. Être un enfant d'Akron, j'ai grandi à 30 miles au sud d'ici et pouvoir être recruté ici et passer mes sept premières années ici, puis revenir pendant quatre ans supplémentaires et faire des choses spéciales que la franchise n'avait jamais vues. Quand j'ai été drafté, j'ai dit que je voulais éclairer cet endroit comme Las Vegas, donc je pense que j'ai fait un travail décent en le faisant pendant que j'étais ici pendant mes 11 années. »

Cet hommage nostalgique est intervenu alors que James franchissait une nouvelle étape : la Fondation de la famille LeBron James a ouvert samedi le musée à l’effigie du King , nommé LeBron James Home Court , à Akron, dans l’Ohio. Le musée offre un aperçu de la vie et de la carrière de l'éternelle star de la NBA. James a accueilli ses coéquipiers des Lakers au musée pour une visite guidée de l'exposition.

Un musée qui retrace la vie du King

L'artiste de l'Arizona, Kris Rhymes, a créé un collage de quatre portraits de James : le jeune, le lycéen, le jeune joueur et le vétéran barbu. Les peintures murales le montrent également à tous les niveaux, depuis son enfance jusqu'à chacune de ses trois équipes NBA – Cleveland, Miami et Los Angeles – en passant par son passage à St. Vincent-St. Mary High School. Les chambres reflètent des moments de sa vie, une approche intelligente et similaire au Joe Jackson Museum, une maison de Caroline du Sud qui met en valeur le grand joueur de baseball qui a passé six années très productives à Cleveland.



Les lettres des fans adressées à James sont collées comme papier peint dans une alcôve qui sert d'hommage à ses partisans. Les lettres seront régulièrement complétées par d'autres notes. C'est aussi une petite zone d'attente à l'extérieur d'une reconstitution de son appartement de Spring Hill, n° 602. Les détails sont partout dans le musée. Ses céréales préférées trônent au sommet du réfrigérateur. Sa chambre comprend un vieil ordinateur carré entouré de magazines sportifs. Une étagère est remplie de trophées, des sentinelles surplombent son domaine. Et cela n’est qu’une toute petite partie de ce qui réside dans le musée.

Un musée inspirant pour les générations futures