Josh Giddey : L’affaire qui trouble la NBA

La NBA a lancé une enquête visant Josh Giddey, le meneur du Thunder d’Oklahoma City. Suite aux allégations d’une relation inappropriée avec une mineure qui ont émergé sur les réseaux sociaux, l’Australien de 21 ans est au cœur d’une polémique qui secoue la ligue. Malgré ces accusations, il a participé au match de samedi contre les Philadelphia 76ers.

Une enquête lancée par la NBA

Cette semaine, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont mis en lumière une prétendue relation entre l’athlète et une jeune fille mineure. Ces posts viraux, publiés par un utilisateur anonyme, sont devenus le sujet principal de discussion autour de la NBA. En conséquence, la ligue a décidé de lancer une enquête pour clarifier les faits et déterminer si Josh Giddey a commis des actes répréhensibles.



Josh Giddey : « Je n’ai rien à dire »

Josh Giddey et le Thunder gardent le silence face aux médias. « Je comprends la question, évidemment, mais je n’ai pas de commentaire pour le moment […] Je comprends parfaitement que vous vouliez en savoir plus à ce sujet, mais pour l’instant je n’ai rien à dire », a écarté le joueur, vendredi, interrogé à ce sujet après l’entraînement de son équipe. « C’est une affaire personnelle. Je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet et ce sera ma réponse pour tout ce qui est lié à ce sujet », a balayé Mark Daigneault, l’entraîneur d’Oklahoma City.

Le meneur toujours sur le terrain

Alors que la NBA mène son enquête, le meneur continue de jouer. Ce samedi, il a passé 26 minutes sur le terrain lors de la défaite du Thunder contre les 76ers, marquant 10 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Néanmoins, cette affaire jette une ombre sur la saison d’Oklahoma City, qui a bien démarré avec 11 victoires pour 5 défaites.