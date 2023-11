NBA : Wembanyama impressionne, il lâche une étonnante déclaration

Benjamin Labrousse

Pour ses débuts en NBA, Victor Wembanyama connaît une période contrastée. S’il réalise des performances individuelles très prometteuses, les Spurs de San Antonio enchaînent les défaites. Toutefois, le profil si particulier de Wemby laisse de nombreux joueurs admiratifs, à l’image du rookie des Mavs de Dallas Dereck Lively II qui s’est exprimé sur le jeune pivot français.

Wemby déjà dans le dur ? Numéro un de la dernière draft, Victor Wembanyama a atterri au sein des Spurs de San Antonio qui ont rapidement placés d’immenses attentes envers le Français. Mais pour le moment, tout ne se passe pas comme prévu pour la franchise texane, dernière de la conférence Ouest avec un bilan de 3 victoires pour 12 défaites. En revanche, Wembanyama s’affirme comme un candidat sérieux dans la course au ROY (Rookie of the Year) et semble impressionner les autres rookies de la dernière draft…

NBA : La réaction des Spurs et de Victor Wembanyama après 10 défaites consécutives https://t.co/wOn1poRgdB pic.twitter.com/GsZBuInUeR — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Faire plus de 2m10 est douloureux»

Dans des propos relayés par Parlons Basket , Dereck Lively II a récemment lâché une étonnante déclaration concernant le profil si particulier de Victor Wembanyama : « Si je devais choisir entre faire 1m35 ou la taille de Victor Wembanyama ? Je préfère 1m35 ! Les gens qui disent l’inverse ne savent pas que faire plus de 2m10 est douloureux. C’est chiant et pas pratique. Je ne peux jamais me cacher, jamais faire des trucs discrètement, les vêtements ne me vont pas, je ne rentre pas dans une voiture normale et je n’ai pas de place dans les avions commerciaux. Et si je ne me baisse pas ou ne fais pas attention, je m’explose la tête sur toutes les portes ! » .

«Je dois me baisser pour me laver le visage»