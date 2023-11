NBA : Les Spurs s’enfoncent, Wembanyama fait une annonce

Hugo Chirossel

De nouveau opposés aux Los Angeles Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi, les Spurs se sont encore une fois inclinés (102-109). C’est la dixième défaite consécutive pour San Antonio, qui pointe à la dernière place de la conférence Ouest. Pas de quoi inquiéter Victor Wembanyama pour autant, qui estime que son équipe est sur la bonne voie.

Quand est-ce que les Spurs vont arrêter l'hémorragie ? Victor Wembanyama et ses coéquipiers n’ont plus goûté à la victoire depuis le 3 novembre dernier face aux Phoenix Suns (121-132). Après les avoir affrontés dans la nuit de lundi à mardi, San Antonio était de nouveau opposé aux Los Angeles Clippers dans la nuit de mercredi à jeudi. Une rencontre qui s’est encore une fois soldée par une défaite des Spurs (102-109). Leur 10e défaite consécutive et la 12e depuis le début de la saison.

«Nous sommes définitivement sur la bonne voie»

En difficulté lundi, Victor Wembanyama a été plus à son avantage cette fois-ci. Le rookie français a terminé la rencontre avec 22 points, à 7/13 aux tirs, 15 rebonds, 3 passes et 3 contres. Insuffisant pour permettre aux Spurs de décrocher leur quatrième victoire de la saison. Victor Wembanyama a malgré tout été très positif en conférence de presse : « C'était un match plus solide de notre part. Nous sommes définitivement sur la bonne voie . »

«Bientôt ce sera encore mieux»