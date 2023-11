NBA : Comme prévu, Rudy Gobert vit un rêve éveillé

Florian Barré

Arrivé dans le Minnesota à l’intersaison 2022, Rudy Gobert a eu du mal à s’intégrer à sa nouvelle franchise. En plus d’avoir perdu de sa faculté à scorer depuis son départ du Jazz, Gobzilla peinait à s’entendre avec certains de ses coéquipiers. Des histoires avec D’Angelo Russell, Kyle Anderson et Anthony Edwards auraient pu tout gâcher. Que nenni ! La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui puisque tout va pour le mieux désormais.

Début mai 2023, lors de l’Exit Interviews qui touche tous les joueurs dont la saison se termine, Rudy Gobert s’était confié après une première année difficile passée dans le Minnesota. Pas question de vivre un exercice 2023-24 similaire, il devait changer quelque chose : « Je prévois vraiment de passer le meilleur été de ma vie et de revenir avec l'envie de réaliser la meilleure saison de ma carrière la saison prochaine. Je sais que cet été, je vais me mettre dans une position dans laquelle je ne me suis jamais mis auparavant. Je vais continuer de bosser sur les choses que j'ai faites ces dernières années. […] Je n'ai pas été capable d'être aussi dominant que je sais l'être et d'atteindre mon plein potentiel. Je sais que je peux passer à la vitesse supérieure et c'est pour cela que c'est excitant pour moi et que je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer d'atteindre ce niveau. » avait conclu Gobert.

Les mots doux de son entraîneur

Autant dire que pour le moment, le Français respecte sa promesse. Comparé au début de saison dernière, c’est littéralement le jour et la nuit pour Rudy Gobert. Aux côtés de Karl-Anthony Towns, il peut peser de tout son poids en défense et ça se ressent puisque sa franchise est la 2e défense de la ligue (105.8 points encaissés par match). Le pivot a désormais retrouvé le soutien des fans, de ses coéquipiers mais aussi de son coach Chris Finch : « Je suis très heureux que nos fans apprécient le jeu de Rudy cette année. Il joue à un niveau All-Defensive, il fait tout, également tout le sale boulot. Et je pense que cela résonne vraiment avec le public, et je suis vraiment très fier et content de cela. »

Rudy Gobert soulagé