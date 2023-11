NBA : La réaction des Spurs et de Victor Wembanyama après 10 défaites consécutives

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont été de nouveau battus par les Los Angeles Clippers (102-109) mercredi, à domicile, subissant ainsi leur dixième défaite consécutive. Cependant, ni les joueurs ni l’entraîneur ne perdent espoir : l’équipe a le sentiment de progresser dans la bonne direction et reste optimiste.

Gregg Popovich, Victor Wembanyama et les joueurs des San Antonio Spurs maintiennent une attitude positive. Malgré dix défaites consécutives, ils restent concentrés sur leur progression. Par conséquent, après leur défaite de 102 à 109 contre les Los Angeles Clippers, le message transmis est plutôt optimiste.

Gregg Popovich : « Ils ont fait du bon travail »

« Nous avons été maladroits dans le premier quart-temps (14,3 % aux tirs), mais ils n’ont marqué que 26 points durant cette période, donc ce n’était pas un si mauvais quart-temps. Sur les trois quart-temps suivants, nous les avons battus 92 à 87 » , a rappelé Gregg Popovich, le coach des Spurs. « Ce n’est pas une victoire, mais la compétitivité était exceptionnelle et l’exécution continue de s’améliorer. J’étais fier d’eux et j’ai trouvé qu’ils ont fait du bon travail. »

Jeremy Sochan : « C’est la meilleure façon de perdre »

« Nous ne voulons jamais perdre, mais c’est la meilleure façon de perdre » , a assuré Jeremy Sochan. « Nous sommes restés combattifs contre une équipe qui vise le titre NBA, avec quatre Hall of Famers (Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook). » En effet, le score et la manière de jouer contrastent avec les deux précédentes défaites face aux Clippers, où ils avaient perdu par 40 et 25 points. Cela contraste également avec plusieurs des violents revers que Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont subis lors de cette série.

Victor Wembanyama : « Nous sommes définitivement sur la bonne voie »