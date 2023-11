NBA : DeMar DeRozan se lâche sur le début de saison des Bulls

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites cette saison, les Chicago Bulls sont à la dérive. DeMar DeRozan, l’une des stars de la franchise, a même exprimé publiquement sa frustration. Face à ces performances décevantes, la tension monte dans les vestiaires et l’équipe semble sur le point d’imploser.

« Je suis plus que frustré » , a lancé DeMar DeRozan vendredi, suite à la défaite des Chicago Bulls contre les Toronto Raptors (121-108). À mesure que la saison difficile de la franchise progresse, la tension monte dans la « Windy City ».

DeMar DeRozan : « Tout le monde dans le vestiaire est frustré »

« Je ne peux pas le cacher, je suis plus que frustré » , a déclaré DeMar DeRozan, l’une des stars de Chicago, à K. C. Johnson de NBC Sports Chicago . « Je pense que c’est justifié, en tant que compétiteur. Tout le monde dans le vestiaire est frustré […] Je suis persuadé que quelques victoires peuvent tout changer pour nous. »

NBA : Les Bulls au bord de l’implosion, une star sur le départ https://t.co/kHEEqSCTDu pic.twitter.com/MkPFLjl0ET — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Les Bulls sur la pente descendante

Après avoir perdu face aux Raptors, les Bulls ont subi leur troisième défaite consécutive et la sixième sur les sept derniers matches. Actuellement, la franchise se situe à la 13e place de la Conférence Est avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites et est mal engagée pour se qualifier pour les playoffs cette saison. L’équipe de Billy Donovan ne montre aucun progrès notable cette saison. Pire encore, ils semblent avoir régressé.

Un avenir incertain à Chicago

L’avenir de Chicago paraît de plus en plus incertain. Les performances décevantes de l’équipe et la frustration évidente des joueurs, notamment DeMar DeRozan, semblent les diriger droit vers une implosion. Zach LaVine, qui est au cœur des rumeurs de transfert, pourrait être le premier à partir avant une refonte totale de l’effectif.