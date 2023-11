NBA : «Envie de l’étrangler», il se lâche sur LeBron James !

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 38 ans, LeBron James continue d’impressionner après tant d’années passées au plus haut niveau. Meilleur marqueur de l’histoire de la NBA depuis février dernier, « King James » prétend assez logiquement au titre de GOAT (Greatest of All Time). Énorme fan du joueur, le légendaire catcheur Ric Flair a d’ailleurs clashé un journaliste ayant récemment critiqué LeBron.

À bientôt 39 ans, LeBron James parviendra-t-il à hisser les Lakers vers les sommets. Après le titre acquis en 2020, les Angelinos ne parviennent plus à s’imposer comme une force majeure au sein de la conférence Ouest, mais peuvent néanmoins compter sur leur star pour tenter un coup. Adulé de beaucoup, Lebron James connaît aussi quelques détracteurs. En effet, certains « analystes » tentent parfois d’attaquer le « King » sur son âge avancé, ce qui n’a absolument pas plus à la légende de la WWE Ric Flair.

NBA : L’âge de LeBron James au cœur des discussions aux Lakers https://t.co/Aw3LEZvcYT pic.twitter.com/S8qwZfKSMa — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«J’ai eu envie de sauter dans mon écran de télévision»

Dans des propos relayés par Parlons Basket , Ric Flair déclare : « J’ai regardé LeBron jouer hier soir… Ce type est incroyable ! (…) Il a fini avec 28 points et un triple-double, et je me suis rappelé que Alan Hahn le qualifie de « vieil homme ». Vous voyez qui c’est ? Le journaliste sur Get Up (émission d’ESPN, ndlr). Il l’appelle « le vieillard ». Quelle insulte ! Quand j’ai entendu ça, j’ai eu envie de sauter dans mon écran de télévision et de l’étrangler » .

«Tu es le plus grand joueur de tous les temps»