NBA : Curry a trouvé un joueur plus impressionnant que Wembanyama

Thibault Morlain

Drafté en premier par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama dispute actuellement sa première saison en NBA. Si sa franchise galère, le Français est plutôt performant individuellement. Avec son talent et sa taille, Wembanyama impressionne. Pour autant, aux yeux de Stephen Curry, un autre joueur au physique atypique s’est distingué…

Très attendu en NBA, Victor Wembanyama évolue enfin aux Etats-Unis. Désormais star des Spurs, le Français fait parler son talent, lui qui se distingue notamment par sa taille. Il faut dire qu’avec ses 2m23, Wembanyama est plus grand que la plupart des joueurs NBA. Muggsy Bogues a lui été le plus petit joueur de la ligue, ce qui a d’ailleurs davantage impressionné Stephen Curry.



« Il faisait peur à certains adversaires »

Loin des 2m23 de Victor Wembanyama, Muggsy Bogues a joué en NBA en ne mesurant que 1m60. De quoi faire de lui le plus petit joueur de l’histoire. Et cela a plus marqué Stephen Curry. « Regardez ses highlights… Quand on est joueur NBA et qu’on connaît l’importance des qualités physiques et athlétiques, il faut s’imaginer un joueur de 1m60 qui court dans tous les sens… Il ne faisait pas juste acte de présence, car c’est un manque de respect pour Muggs. Il avait un impact sur les matchs, il dirigeait une équipe et il faisait peur à certains adversaires. Vous ne pouviez pas dribbler devant lui. Il y avait la ‘Muggsy Rule’ : si vous ne le voyez pas, ne dribblez pas parce qu’il est caché à vous attendre », a confié la star des Warriors, rapportée par Basket USA .

« Je doute fort qu’on revoie un joueur de 1m60 dans la ligue »