NBA : LeBron James s’empare d’un nouveau record historique

Dans la 21e saison de sa carrière, LeBron James continue d’accumuler les records. Ce lundi, il s’est emparé de celui du plus grand nombre de minutes jouées en NBA, jusqu’ici détenu par Kareem Abdul-Jabbar, lors de la défaite des Los Angeles Lakers contre les Philadelphia 76ers (138-94).

LeBron James a une fois de plus prouvé sa longévité historique ce lundi, en ajoutant un nouveau record à son palmarès. La star des Los Angeles Lakers est devenue l’athlète qui a joué le plus de minutes dans l’histoire de la NBA, surpassant Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James arrache un nouveau record

Après avoir joué pendant 30 minutes contre les Philadelphia 76ers, James a atteint un total de 66 320 minutes en carrière — saison régulière et playoffs inclus. Cela lui a permis de surpasser Abdul-Jabbar (66 297 minutes) et de devenir le nouveau détenteur du record All-Time de la NBA. C’est une nouvelle preuve de l’excellence et de la longévité du « King », actuellement le joueur le plus âgé de la ligue, qui est devenu le meilleur marqueur de l’histoire du Championnat l’année dernière.

Kareem Abdul-Jabbar toujours dans son viseur

LeBron James, déjà en tête du classement des joueurs ayant joué le plus en playoffs (11 700 minutes) loin devant Tim Duncan (9 370 minutes), doit encore devenir le joueur ayant passé le plus de temps sur le terrain en saison régulière. Pour cela, il doit rattraper Karl Malone (+186 minutes) et Kareem Abdul-Jabbar (+2 780 minutes). Les records de saison régulière sont, en effet, ceux qui importent le plus aux yeux des observateurs américains.

Une amère défaite pour les Lakers

Malgré ce record, la soirée de LeBron James était loin d’être idyllique. Les Los Angeles Lakers et lui ont subi une lourde défaite à Philadelphie (138-94) ce lundi. Ainsi, l’Histoire est passée au second plan pour l’ailier, auteur de 18 points à 8/12 aux tirs et de 5 passes décisives.