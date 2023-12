NBA : Chet Holmgren prend l'avantage sur Victor Wembanyama dans la course au Rookie de l'année

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Chet Holmgren a surpassé Victor Wembanyama pour le premier titre de Rookie des mois d’octobre et novembre de la Conférence Ouest. Ainsi, le rookie du Thunder d’Oklahoma City prend une longueur d’avance sur celui des San Antonio Spurs dans la course au titre de Rookie de l’année.

Malgré les nombreuses défaites des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama disposait de solides arguments pour le titre de Rookie des mois d’octobre et novembre. Toutefois, la NBA a choisi d’attribuer le trophée à son concurrent, Chet Holmgren, qui prend ainsi l’avantage dans la course pour le titre de Rookie de l’année.

Chet Holmgren, l’argument de l’efficacité

Avec des moyennes de 17,9 points, 7,8 rebonds, 2,1 contres et 0,9 interception, Chet Holmgren est apparu comme le favori logique pour cette récompense. Sa défense solide et son rendement offensif sont parmi les principales raisons pour lesquelles le Thunder occupe actuellement la deuxième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites.



Bien que ses statistiques brutes soient inférieures à celles de Wembanyama, l’Américain s’est distingué par son efficacité. Il a réussi 53,7 % de ses tirs depuis le début de la saison NBA, dont 41 % à trois points. Dans un contexte collectif plus favorable que celui du Français et après une année de préparation à Oklahoma City en raison de sa blessure, il s’est révélé mieux préparé pour son entrée dans la ligue.

Victor Wembanyama, impressionnant dans la défaite

Victor Wembanyama aurait également pu être prétendre au titre de Rookie du mois, pour lequel il était nominé. Avec des moyennes de 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,9 contres et 1,3 interception sur 18 matchs, il a prouvé qu’il est un joueur exceptionnel. Cependant, les performances individuelles ne sont pas tout. Les Spurs ont fini le mois de novembre avec un bilan décevant de 3-15, ce qui a probablement influencé le vote.



Son efficacité est nettement inférieure à celle d’Holmgren, avec un taux de réussite aux tirs de 43,7 % (-10 %), dont 27,1 % à trois points (-13,9 %). Ces statistiques sont notamment dues au manque d’organisation du jeu de San Antonio et à sa place prédominante au sein du collectif. Il est déjà la star de l’équipe, un rôle difficile à assumer, alors que son rival est le second de Shai Gilgeous-Alexander.

Un favori pour le titre de Rookie de l’année

Les trophées mensuels ne sont que des récompenses anecdotiques. Le réel enjeu du duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren sera, cette saison, le titre de Rookie de l’année. Si le premier choix de la draft NBA était désigné comme le favori avant le début de la saison, la majorité des bookmakers américains voient désormais Holmgren s’imposer. La saison est longue et Wembanyama aura encore l’occasion de reprendre la main, mais l’intérieur du Thunder est très bien parti pour remporter ce trophée à la fin de l’année.