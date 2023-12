NBA : «Un tueur en série», l’étonnante punchline sur LeBron James

Benjamin Labrousse

Désormais à Los Angeles, LeBron James a marqué toute une génération par ses passages chez les Cavaliers de Cleveland, mais aussi pour ses quatre années au Heat de Miami. Pour beaucoup, le prime de « King James » s’est produit en Floride, alors que récemment, un journaliste a raconté comment LeBron James avait martyrisé la défense des Celtics en 2012.

Play-Offs 2012. Alors que le Heat de Miami et les Celtics de Boston se rencontrent lors du Game 6 des Finales de conférence à l’Est, LeBron James réalise l’une des plus grandes performances de sa carrière avec 45 points à 19/26 au tir, 15 rebonds et 5 passes. Présent lors de cette masterclass, le journaliste américain Bill Simmons s’est livré à ce sujet.

« LeBron a débarqué avec un air flippant sur son visage »

« LeBron a débarqué avec un air flippant sur son visage, un regard détaché, détendu qui voulait dire… en fait, on n’en savait rien. Est-ce qu’il était furieux ? Est-ce qu’il avait les bras ? Est-ce qu’il avait finalement laissé tomber ses coéquipiers ? Il interagissait à peine avec eux, il était perdu dans son propre monde, comme s’il portait des écouteurs qu’on ne pouvait pas voir » , a raconté Simmons dans des propos relayés par Parlons Basket .

« Là, on était aux premières loges »