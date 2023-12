NBA : Combien coûte un match de Victor Wembanyama aux USA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bien que l’arrivée de Victor Wembanyama ait entraîné de nombreux changements chez les Spurs, les billets pour les matches à San Antonio restent parmi les moins chers de la NBA. Alors, combien cela coûte-t-il de voir le phénomène Wemby de ses propres yeux maintenant qu’il joue aux États-Unis ?

L’engouement autour de Victor Wembanyama a tout amplifié chez les Spurs : l’attention médiatique, les ventes de maillots, et bien sûr, le prix des billets. Cependant, les matches à San Antonio demeurent parmi les plus abordables en NBA.

Les Spurs : l’une des 10 équipes les moins chères à voir jouer de la NBA

Selon Bookies.com, qui dresse chaque année un bilan des prix des billets en NBA, les Spurs figurent parmi les 10 équipes les moins chères à voir jouer en NBA. Pour une famille de quatre personnes, les billets les moins chers trouvés pour décembre et janvier coûtent 143 €, soit environ 36 € par personne. Cela contraste avec la moyenne de la NBA : 201 €, soit 50 € par personne pour les places les plus abordables.



Voir Victor Wembanyama reste bien plus abordable qu’un match des New York Knicks (142 € par personne pour les places les moins chères), des Golden State Warriors (110 €), ou des Los Angeles Lakers (94 €), par exemple. Il faut cependant prendre en compte le coût des extras dans le calcul. En ajoutant une place de parking, quatre hot-dogs, deux bières et deux sodas, le coût total s’élève à 192 € pour quatre personnes, places comprises — ce qui reste 90 € inférieur à la moyenne de la ligue.

NBA : Combien ça coûte de voir jouer Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, vous dit tout ! pic.twitter.com/aHDU7bvoWp — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Plusieurs facteurs à prendre en compte

Que ce soit à San Antonio ou ailleurs, le prix du billet peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs. L’un des critères principaux est, évidemment, la place. Les sièges dans les parties les plus élevées de la salle sont généralement disponibles pour moins de 50 €, tandis que les places en bord de terrain coûtent souvent plus de 2000 $.



Le prix varie également en fonction de l’équipe adverse : la présence d’une grande équipe et de stars de la NBA fait exploser les tarifs. Par exemple, pour les confrontations de Victor Wembanyama face aux Lakers de LeBron James les 13 et 15 décembre, les prix sont trois fois plus élevés que pour assister à la rencontre entre les Spurs et les Pelicans le 17.

À l’extérieur : des prix variables et une explosion

À l’extérieur, le prix varie principalement selon la ville. Pour les Knicks, l’équipe la plus chère à voir en NBA, les tarifs ont connu une forte hausse. L’année dernière, le billet pour un match des Spurs au Madison Square Garden coûtait 90 €. Pour la même rencontre cette année, le billet le moins cher coûtait 230 €, ce qui représente une augmentation de 155 % d’une saison à l’autre. Indépendamment du lieu, le coût du vol, de l’hébergement et des déplacements constitue toujours la majorité des dépenses pour les spectateurs venant de France.