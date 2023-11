Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama attire l’attention des observateurs, mais aussi des stars de la NBA. Le rookie a ainsi reçu de nombreux conseils cette année, à commencer par ceux des légendes des San Antonio Spurs : Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker notamment. Ce mardi, il a partagé quelques-uns de ces conseils.

Victor Wembanyama a la chance de côtoyer de véritables légendes de la NBA chez les San Antonio Spurs. Il reçoit notamment des conseils de Tim Duncan, qu’il dit « croiser régulièrement », ainsi que de Manu Ginobili et Tony Parker. Mais il bénéficie aussi de ceux des stars qu’il affronte cette saison. Ce mardi, après l’entraînement, le Français s’est exprimé à propos de cette aide précieuse.

« Leurs conseils sont toujours bénéfiques »

« Je croise régulièrement Tim Duncan. C’est comme Manu Ginobili et Tony Parker, les gars qui s’occupent toujours de nous : ils nous soutiennent sans essayer de nous donner des leçons » , a expliqué le rookie des Spurs, guidé par les légendes de San Antonio depuis la draft NBA. « Ils discutent avec nous et parfois nous aident à comprendre ce que le coach dit, car ils ont vécu toutes les situations. Leurs conseils sont toujours bénéfiques, mais ils veillent à ne pas en faire trop. »

« C’est ce combat quotidien qui nous rend meilleurs »