NBA : Victor Wembanyama couvert d’éloges après sa performance historique

Malgré la douzième défaite consécutive des San Antonio Spurs, face aux Denver Nuggets (132-120), Victor Wembanyama a impressionné les observateurs ce dimanche. Le Français a marqué l’histoire de la NBA avec une ligne de statistiques exceptionnelle, ce qui lui a valu les compliments de Nikola Jokic, le MVP des Finales en titre.

Dans la défaite des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a inscrit 22 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 6 interceptions et 4 contres en 25 minutes de jeu. Il est le premier à accomplir cet exploit lors de sa saison rookie, et aussi le premier à le faire en moins de 35 minutes de jeu. Cette performance historique lui a valu quelques éloges.

Nikola Jokic : « Il va transformer le basket »

« [Victor Wembanyama] a 19 ans. Il n’a pas peur et il n’est pas fatigué. Il joue dur et il veut être bon. Il ne prend rien pour acquis. Il fait des erreurs, ce qui est normal, et je pense que les médias autour de lui n’aident pas, mais il va s’y habituer, car il n’a que 19 ans » , a expliqué Nikola Jokic, double MVP, après la victoire des Denver Nuggets face aux Spurs (132-120). « Il va transformer le basket, c’est sûr à 100 %. Il est déjà sur cette voie. Donc pour tout le monde : profitez simplement du spectacle. »

Devin Vassell : « C’est une ligne de statistiques complètement folle »

« Félicitations, grand gaillard ! C’est une ligne de statistiques complètement folle » , s’est exclamé Devin Vassell, le coéquipier de Wemby à San Antonio, après la rencontre. « Nous devons simplement continuer à l’aider. Nous devons organiser tout cela pour décrocher quelques victoires. »

Victor Wembanyama : « Je suis content d’inscrire mon nom dans l’Histoire »