NBA : Le record désastreux des Spurs de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont subi leur seizième défaite consécutive vendredi face aux Chicago Bulls (112-121). Ils ont ainsi égalé le record du plus grand nombre de défaites consécutives dans l’histoire de la franchise et pourraient amener la série à des niveaux inédits, lundi prochain, face aux Houston Rockets.

Victor Wembanyama, plus jeune joueur à inscrire 20 points et 20 rebonds dans un match, a marqué l’histoire de la NBA pour de bonnes raisons ce vendredi, malgré la défaite de son équipe face aux Chicago Bulls (112-121). Les San Antonio Spurs en ont fait de même, mais pour de mauvaises raisons.

La plus longue série de défaites de l’histoire des Spurs

Avec leur seizième défaite consécutive, les Spurs ont égalé le record de la franchise, qui avait été établi la saison précédente. S’ils perdent face aux Houston Rockets lundi prochain, ils établiront un nouveau record de médiocrité. Un triste bilan pour les débuts de Victor Wembanyama en NBA.

Victor Wembanyama : « C’est le seul bémol »

« Bien sûr, ça me fait quelque chose. Tout va bien dans ma vie, mais c’est le seul bémol » , a confié Victor Wembanyama après la rencontre. « Je ressens la difficulté, mais je ne me sens jamais abattu. Disons qu’il faut être patient. Il n’y a pas d’autre choix. »

Gregg Popovich : « Nous avons du mal à marquer »