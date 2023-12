NBA : Un nouveau record pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que les San Antonio Spurs ont égalé la plus longue série de victoires de l’histoire de la franchise, Victor Wembanyama a marqué l’Histoire d’une autre manière ce vendredi. Avec sa performance impressionnante lors de la défaite contre les Chicago Bulls, le Français a établi un nouveau record de précocité.

Avec 21 points et 20 rebonds face aux Chicago Bulls, Victor Wembanyama est entré dans l’histoire de la NBA ce vendredi. Et contrairement aux San Antonio Spurs dans leur ensemble, c’est pour de bonnes raisons.

Victor Wembanyama passe devant Dwight Howard

Victor Wembanyama est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un 20-20 (20 points et 20 rebonds). Le rookie des Spurs a surpassé Dwight Howard — seul autre joueur à avoir accompli cet exploit à moins de 20 ans, en 2005 — de quelques jours seulement. Il a également ajouté 4 contres et 4 passes décisives à sa ligne de statistiques, consolidant ainsi son énorme performance.



« Pour moi, cela n’a pas vraiment de valeur si c’est dans la défaite » , a cependant nuancé Wembanyama en conférence de presse. « Mais c’est certainement un accomplissement. J’espère qu’un jour je pourrai regarder en arrière et me dire que c’était une bonne performance. »

Le nouveau pivot des Spurs