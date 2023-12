LeBron James : L’annonce folle sur Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

LeBron James est une figure incontournable du basket américain et est même dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps avec Michael Jordan notamment. Pour Michael Emenalo, Cristiano Ronaldo a de véritables similitudes avec LeBron James. D’ailleurs, King James lui avait même rendu hommage par le passé.

LeBron James et Cristiano Ronaldo partage quelques points communs. Considérés par beaucoup comme étant les meilleurs joueurs de tous les temps de leurs disciplines respectives que sont le basketball et le football, bien que tout avis soit bien évidemment subjectif, James et Ronaldo ont tous deux 38 ans et seulement un mois et quelques jours d’intervalle. Ils ont tous deux gagné plusieurs trophées majeurs dans différentes équipes. Quatre bagues de champion NBA pour King James avec le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Lakers. Pour Cristiano Ronaldo, c’est la Ligue des champions avec Manchester United ou encore le Real Madrid. Sans oublier l’Euro avec le Portugal en 2016 pour ne citer que ceux-là.

«Ce qu'il fait à l'âge qu'il a aujourd'hui ressemble à du LeBron James, c'est tout à fait unique»

Cristiano Ronaldo s’est exilé en Arabie saoudite en janvier dernier dans le but de développer l’élite du football saoudien en Saudi Pro League et a été suivi par plusieurs stars européennes comme Karim Benzema ou encore Neymar quelques mois plus tard. Directeur de la Saudi Pro League, Michael Emenalo n’a pas eu peur de faire une comparaison avec LeBron James. « En tant qu'administrateur de cette ligue, je suis reconnaissant de ce qu'il apporte. Cristiano est un merveilleux exemple dans notre secteur, il a été l'un des premiers joueurs à investir activement dans son propre produit pour sa profession. Ce qu'il fait à l'âge qu'il a aujourd'hui ressemble à du LeBron James, c'est tout à fait unique. Nous sommes très fiers de lui et, personnellement, je suis très respectueux des contributions qu'il apporte à notre championnat ».

«C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a une mentalité de classe mondiale»

Michael Emenalo ne s’est pas arrêté à cela. En effet, pour Sky Sports , le directeur du championnat saoudien s’est enflammé pour la recrue XXL que s’est avérée être la star portugaise. « Il a été mis à l'épreuve ici. Il a traversé de nombreuses périodes creuses et est revenu pour élever son niveau. Son talent est tel que l'on parle de lui comme d'un joueur de classe mondiale. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a une mentalité de classe mondiale qui lui permet de s'aligner sur un talent de classe mondiale... C'est une très bonne recrue pour le championnat ».

LeBron James : «J’adore Cristiano Ronaldo»