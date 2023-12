Messi le fait halluciner, cette annonce ne va pas plaire à Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Rivaux éternels, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été opposés et comparés tout au long de leur carrière. Les deux stars ont marqué l'histoire du football et ont terrorisé les défenseurs adverses, notamment en Espagne. Filipe Luis a néanmoins tranché entre l'Argentin et le Portugais concernant le meilleur joueur qu'il a affronté avant de prendre sa retraite.

Pendant toute leur carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés une étroite rivalité. Les deux attaquants ont très souvent été opposés, notamment lorsqu’ils évoluaient en Espagne. L’Argentin jouait pour le FC Barcelone, et le Portugais représentait les couleurs du Real Madrid. Les deux légendes ont martyrisé les défenses adverses. Naturellement, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se défient également dans la course au GOAT. Mais pour certains, le choix est très clair.

«Le meilleur joueur contre lequel j'ai jamais joué»

« Messi est le meilleur joueur contre lequel j'ai jamais joué. J'ai regardé tous ses matchs de 2006 à 2016, quand j'ai commencé à jouer contre lui. Si mon entraîneur m'avait chargé de défendre Messi, je n'aurais rien fait, parce qu'ils inventaient toujours des tactiques pour l'arrêter, mais il continuait à marquer des buts et à faire des passes décisives » a notamment confié Filipe Luis, qui évoluait à l’Atlético de Madrid, dans le Charla Podcast .

«Simeone a mis quatre joueurs pour le surveiller»