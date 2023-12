NBA : Après Wembanyama, les Spurs préparent un nouveau coup

La rédaction

Si les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont mis fin à une série de 18 revers de rang contre les Los Angeles Lakers (129-115) dans la nuit de vendredi à samedi, la crise couve toujours dans le Texas. Pour se remettre dans le droit chemin, la franchise texane pourrait bien se montrer active sur le marché, dont la date limite est fixée au 8 février prochain.

NBA : Quand Victor Wembanyama rencontre LeBron James pour la première fois https://t.co/D3kj9aNWQR pic.twitter.com/cmJmaEhFbs — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

De nouvelles arrivées à venir aux Spurs ?

San Antonio peut toujours s'appuyer sur le marché pour se renforcer. La date-butoir étant fixée au 8 février prochain. Depuis vendredi, 80 nouveaux joueurs, qui ont signé un contrat lors de la dernière « free agency », peuvent désormais être inclus dans des échanges. Et cela pourrait donc bien faire les affaires des Spurs, qui possèdent de grosses lacunes à certains postes, notamment à la mène, dans cette période de crise. « Nous nous concentrons sur le développement individuel et les concepts de l’équipe. Mais s’il y a un échange qui a du sens à la fois pour l’immédiat et le long terme, bien sûr, nous l’examinerons. Le GM Brian Wright et ses gars sont probablement déjà en train de l’étudier » , a affirmé Gregg Popovich dans des propos relayés par Basket USA .

Popovich balaye les rumeurs autour de Johnson