NBA : Harden, George, Leonard… et si c’était enfin l’année des Clippers ?

Après un démarrage difficile avec James Harden, les Los Angeles Clippers ont remporté leurs huit derniers matches. Tout semble aller dans la bonne direction pour la franchise californienne qui, en plus de l’intégration de son meneur, peut compter sur Kawhi Leonard et Paul George au pic de leur forme.

Alors que ses débuts chez les Clippers ont été difficiles, James Harden retrouve son meilleur niveau et s’intègre dans son nouvel environnement. Kawhi Leonard et Paul George sont en pleine forme pour la première depuis leur arrivée à Los Angeles en 2019. On dirait que tout rentre enfin dans l’ordre pour cette superteam qui a connu des années difficiles.

James Harden et les Clippers : ça marche enfin

Après l’arrivée de James Harden, les Clippers ont perdu cinq matches consécutifs, suscitant de nombreuses critiques envers le meneur et son équipe. Toutefois, l’ancien MVP semble avoir repris le contrôle. Sur les dix dernières rencontres, il affiche des moyennes de 20,5 points et 9,1 passes avec une efficacité remarquable (51,7 % de réussite aux tirs, dont 50,8 % à trois points).



Harden semble plus confiant et le reste de l’équipe s’est adapté à son système de jeu, ce qui a permis de décrocher neuf victoires sur les dix derniers matches. C’est une nette amélioration par rapport aux onze premières rencontres, au cours desquelles James Harden a affiché des moyennes de 14,1 points (44,2 % de réussite aux tirs et 36,7 % à trois points) et 6,2 passes décisives pour un bilan de 4-7.

Kawhi Leonard et Paul George : au pic de leur forme

La bonne santé de Los Angeles, qui a subi de nombreuses blessures ces dernières années, favorise cette dynamique. Kawhi Leonard n’a manqué aucun match depuis le début de la saison. Paul George n’en a manqué qu’un en raison d’une douleur à la hanche. Le duo a joué les 23 premiers matches de la saison NBA, sa plus longue série depuis sa formation en 2019.



Actuellement, l’équipe de Tyronn Lue affiche un bilan de 16 victoires pour 10 défaites et se positionne à la sixième place de la conférence Ouest. La question cruciale, comme chaque année, sera de déterminer si l’équipe sera en forme pour les playoffs.