LeBron James réalise le rêve d’une star du Real Madrid !

Thomas Bourseau

C’est la trêve hivernale pour certaines stars du football européen dont celles du Real Madrid. Eduardo Camavinga et Vinicius Jr en ont profité pour se rendre aux États-Unis pour notamment assister au choc entre les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics pendant le Christmas Day lundi (115-126). L’occasion pour Vinicius Jr de vivre un « rêve d’enfant » en échangeant son maillot avec celui de LeBron James.

LeBron James est un taulier du monde de la NBA, mais pas seulement. L’aura du détenteur de quatre bagues de champion de l’élite du basketball mondial va bien au-delà des frontières de son sport. Lui qui fêtera ses 39 ans le 30 décembre prochain a traversé les époques et avec le temps, est devenu une référence pour bien des sportifs.

Vinicius Jr a assisté au match des Lakers et a échangé son maillot avec LeBron James

C’est notamment le cas de Vinicius Jr. Né en 2000, soit trois ans avant les débuts de LeBron James en NBA aux Cleveland Cavaliers, Vinicius Jr a forcément grandi en témoignant des exploits de LeBron James en NBA, que ce soit ses premières bagues de champion avec le Miami Heat en 2012 et en 2013, ou bien en 2016 avec les Cleveland Cavaliers et puis, en 2020, lorsque le Brésilien évoluait déjà au Real Madrid, avec les Los Angeles Lakers.

📲 Vini Jr.: “Childhood dream.” pic.twitter.com/Hnlo57kx7u — Madrid Zone (@theMadridZone) December 26, 2023

Vinicius Jr a vécu un «rêve d’enfant» avec LeBron James