Russell Westbrook entre dans l’histoire de la NBA

Florian Barré

Il y a quelques semaines, Russell Westbrook s’était distingué en demandant à passer sur le banc pour faciliter l’intégration de la nouvelle recrue James Harden. Souvent décrit par ceux qui l’ont côtoyé comme un coéquipier modèle, le meneur vétéran a donc sacrifié sa place de titulaire. Bien qu’il score moins que les années précédentes - 11.4 points par match en moyenne en 2023-24 - Westbrook est parvenu à se hisser, ce lundi soir, dans le top 25 all-time en la matière.

Au cours du premier quart temps du match de lundi soir entre les LA Clippers et le Miami Heat, le meneur vedette Russell Westbrook est entré dans l'histoire en se classant à la 25e place sur la liste des meilleurs scoreurs de tous les temps de la NBA. Avec cela, Westbrook rejoint LeBron James et Oscar Robertson en tant que trois seuls joueurs de l'histoire de la NBA à figurer dans le top 25 des points et dans le top 10 des passes décisives.

Un joueur irréprochable

Il s'agit d'un accomplissement majeur pour Westbrook, qui possède plusieurs records NBA différents. Avec trois titres de meilleur passeur sur une saison et deux titres de meilleur scoreur, Westbrook est sans nul doute l’un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps, et cette dernière réalisation le montre. En plus des pouvoir mettre son égo de côté pour le bien collectif, il est toujours capable de marquer et de jouer à un haut niveau. Westbrook offre aux Clippers une dynamique tout à fait unique en sortie de banc.

Westbrook épris d’un certain devoir