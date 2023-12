Shaquille O’Neal nomme les basketteurs les plus divertissants de l'histoire de la NBA

Florian Barré

Shaquille O'Neal n'est pas un homme facile à satisfaire. Lors du dernier épisode de « The Big Podcast », son co-animateur Adam Lefkoe a demandé au « Big Aristotle » de nommer les cinq basketteurs les plus divertissants de tous les temps, mais le quatre fois champions de la NBA n’a nommé que quatre joueurs : Julius Eving, Magic Johnson, Stephen Curry et Michael Jordan.

Alors qu’il a révélé un jour que le meilleur cadeau de Noël de la part de son père était un ballon de basket avec l’autographe de Julius Erving, Shaquille O’Neal n’a pas hésité à citer le Dr J . lorsque son collègue de travail du Big Podcast , Adam Lefkoe, lui a demandé d’énoncer les noms des cinq joueurs les plus divertissants de l’histoire de la NBA. « Je commence par le roi qui, d'ailleurs, n'obtient pas assez de crédit - le Dr J. C’est le premier. » Un choix qui ne surprend personne étant donné que celui-ci fût l'un des premiers showmen de la ligue.

NBA : Une lueur d’espoir pour Victor Wembanyama et les Spurs https://t.co/eNnofFpVIE pic.twitter.com/4ieFvCOlEi — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Magic Johnson et Michael Jordan dans le top 3

« Ensuite, c’est Magic (Johnson) qui a apporté le 'Ah', n'est-ce pas ? Et puis (Michael) Jordan a apporté le 'Ooh'. Après ça… Steph (Curry), c'est le meilleur tireur. Et puis après ça, je ne sais pas. » Comme le Dr J , Magic Johnson était également l'une des premières idoles de Shaq. Il a raconté un jour une histoire de lui et d'un ami d'enfance, nommé Mitch Riles, avec qui il a reconstitué des moments de Magic vs Larry Bird. Michael Jordan, quant à lui, est le GOAT d'O'Neal. Ce dernier a qualifié MJ de meilleur joueur de tous les temps à plusieurs reprises, fier de jouer pour la seule équipe qui a éliminé Jordan et les Bulls en séries éliminatoires au cours de leurs 8 années de domination.

Shaq préfère Curry à LeBron James