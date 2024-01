NBA : Crise aux Warriors, Stephen Curry et Steve Kerr s’expliquent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Golden State Warriors, champions NBA il y a encore deux ans, semblent avoir perdu de leur éclat. Ils stagnent actuellement à la 11e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 15 victoires pour 17 défaites. Après leur défaite face aux Dallas Mavericks, Stephen Curry et Steve Kerr ont tenté d’expliquer cette situation délicate.

Stephen Curry et Steve Kerr avaient chacun leur explication suite à la défaite des Golden State Warriors face aux Dallas Mavericks (132-22) samedi. Au-delà de ce match particulier, l’équipe se trouve dans une situation difficile et sa qualification pour les playoffs est loin d’être assurée.

Les Warriors ne trouvent pas la recette

Avec un bilan de 15-17 et une 11e place à l’Ouest, les Warriors n’ont pas commencé la saison 2023-2024 sur de bonnes bases et font de leur mieux pour remonter la pente. Leur coach, Steve Kerr, a fait de nombreux changements pour essayer de résoudre la situation, modifiant le lineup à plusieurs reprises. Contre les Mavericks, le cinq majeur de Golden State a encore changé, avec Trayce Jackson-Davis et Chris Paul venant épauler Stephen Curry. Dans l’immédiat, cette décision n’a pas porté ses fruits.



Toutes les combinaisons précédemment essayées par l’entraîneur se sont avérées dysfonctionnelles. L’absence de Draymond Green, qui a été suspendu indéfiniment par la NBA, contribue également à cette situation, dont les Warriors ne parviennent pas à s’extirper.

Stephen Curry : « Nous devons passer ce cap avant qu’il soit trop tard »

« Nous avons beaucoup expérimenté. Parfois parce que nous n’avions pas le choix, parfois parce que nous étions à la recherche de notre identité » , a souligné Stephen Curry, en faisant référence aux changements de rotations depuis le début de la saison. « Nous ne sommes toujours pas au point collectivement. C’est frustrant après 32 matches. Toute équipe qui vise sérieusement le titre, toute bonne bonne équipe, peut normalement répondre à ces questions. Nous devons passer ce cap avant qu’il soit trop tard. »

Steve Kerr : « Nous n’avons pas encore trouvé cette force de caractère »