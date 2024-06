NBA : Un cadre de l’équipe de France libéré par son équipe

La rédaction

Après son transfert aux Detroit Pistons au milieu de la saison, l’avenir d’Evan Fournier en NBA est plus incertain que jamais. La franchise a choisi de ne pas exercer l’option à 19 millions de dollars du Français, qui devient ainsi un agent libre. Il est possible que Fournier ait disputé son dernier match dans le Championnat nord-américain.

Les Detroit Pistons ont décliné l’option à 19 millions de dollars d’Evan Fournier pour la saison 2024-25, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN . Cette décision, qui permet à l’équipe de libérer une somme importante de leur budget, pourrait marquer la fin de la carrière de l’arrière en NBA.

Une décision inévitable pour les Pistons

Après avoir été délaissé sur le banc des New York Knicks pendant plus d’un an, l’arrivée d’Evan Fournier à Detroit devait lui permettre de prouver qu’il a toujours le niveau pour jouer en NBA. Cependant, en 29 matches avec l’équipe la moins bien classée de la ligue — un contexte qui l’a pénalisé —, le cadre des Bleus s’est révélé décevant. Avec une moyenne de 7,2 points, à 37,3 % aux tirs et 27 % à trois points, il n’a pas été à la hauteur des attentes.

Comme prévu, les Pistons ont donc décidé de rompre son contrat. À 31 ans, Fournier n’est pas en phase avec le reste du très jeune effectif de la franchise. Ses performances ne pouvaient pas justifier un salaire de 19 millions de dollars la saison prochaine, et la fin de son contrat permet à la franchise de conserver 51 millions de dollars de « cap space » qu’elle pourra utiliser pour recruter de nouveaux joueurs cet été.

Evan Fournier a-t-il encore sa place en NBA ?

Chez les Knicks, où il avait établi le record historique de tirs à trois points réussis en une saison, Evan Fournier semblait encore avoir le niveau pour jouer dans une bonne équipe NBA. Cependant, rien ne garantit désormais que le Français obtiendra un nouveau contrat dans le Championnat nord-américain. Il aura l’opportunité de se montrer lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les Bleus, en espérant qu’une équipe mieux structurée lui donnera une nouvelle chance.

Si le natif d’Île-de-France ne reçoit pas d’offre, il suscite néanmoins l’intérêt de certains des meilleurs clubs européens. Les rumeurs l’envoient notamment à l’ASVEL ou à l’Olympiakos. Cependant, le joueur et son entourage considèrent toujours la NBA comme une priorité et n’envisagent pas, pour l’instant, un retour en Europe.