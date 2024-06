Draft NBA : Qui sont les nouveaux coéquipiers de Wembanyama aux Spurs ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bien qu’ils aient décidé de transférer le huitième choix de la draft NBA, les Spurs ont tout de même recruté trois nouveaux joueurs qui pourraient jouer aux côtés de Victor Wembanyama la saison prochaine. Qui sont Stephon Castle, Juan Nunez et Harrison Ingram, les trois recrues de San Antonio ?

Cet été, les Spurs ont pour mission de renforcer l’équipe autour de Victor Wembanyama après sa première saison prometteuse. La première étape a été la draft de la NBA qui s’est tenue jeudi et vendredi, lors de laquelle ils ont ajouté trois nouveaux talents à l’équipe : Stephon Castle, Juan Nunez et Harrison Ingram.

Stephon Castle : spécialiste défensif et potentiel titulaire

Sélectionné en quatrième position, Stephon Castle est la principale recrue des Spurs lors de cette draft. Après avoir remporté le titre universitaire avec l’Université du Connecticut, il pourrait s’imposer comme titulaire à l’arrière ou à la mène dès la saison prochaine et prendre une place importante dans le jeu de l’équipe texane. Formidable défenseur, son entraîneur, Dan Hurley, l’a comparé à Jrue Holiday, l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Castle est également un solide créateur, rendant son association avec Victor Wembanyama particulièrement prometteuse.

« Je suis très content de ce choix. Stephon est capable de nous aider dès l’année prochaine. Il est l’un des joueurs les plus “NBA ready” de cette draft » , s’est réjoui Wembanyama, jeudi. Longtemps convoité par les Spurs, Castle a également exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer avec le Français, sous la direction de Gregg Popovich, mettant en avant sa capacité à jouer sans le ballon et à faciliter le jeu pour les autres.

Juan Nunez : ancien ennemi devenu coéquipier

Juan Nunez, 36e choix, a même déjà rencontré Wembanyama. Les deux joueurs se sont croisés en 2019, lors de l’Eurobasket, au cours duquel Nunez a mené l’Espagne à la victoire sur la France (70-61). Désormais, ils sont amenés à jouer ensemble et à partager beaucoup de ballons, puisque le 36e choix de la draft est un pur meneur spécialiste des passes qui pourrait s’imposer, à terme, comme le principal organisateur de l’équipe.

« C’est probablement le meilleur joueur de pick-and-roll de la Draft. Il est compétitif. C’est un gagnant, il l’a montré au plus haut niveau » , a souligné Brian Wright, le manager des Spurs. Champion d’Allemagne avec Ratiopharm Ulm la saison dernière, Juan Nunez pourrait cependant passer une année de plus en Europe avant de rejoindre la NBA afin de perfectionner son jeu.

Harrison Ingram : talent intriguant

Harrison Ingram, 48e joueur sélectionné à la draft et le dernier choix de San Antonio, est un talent très intrigant. Originaire du Texas et très attendu à sa sortie du lycée, il est un ailier prometteur avec un profil moderne. Ingram est un tireur fiable à trois points, capable de faire circuler le ballon et volontaire en défense, possédant toutes les qualités nécessaires pour se faire une place en NBA. Sa plus grande force reste son énergie débordante, qui lui permet de s’imposer au rebond offensif même face à des joueurs plus grands. Il est difficile de déterminer si Ingram a le niveau pour jouer en NBA, mais il pourrait être une option intéressante en sortie de banc s’il réalise son potentiel.