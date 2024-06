NBA : Top 6 de la Draft 2024, Tidjane Salaün dévoile le nom du joueur qui l’a inspiré durant son enfance

Florian Barré

Dans ce qui semble être un rituel annuel au mois de juin, les Charlotte Hornets ont ajouté un autre jeune joueur très prometteur à leur roster, en choisissant le Français Tidjane Salaün en sixième position du classement général de la draft NBA mercredi soir, à New York. Interrogé sur ses inspirations, l’ancien joueur de Cholet a fait une révélation particulière, expliquant notamment qu’il ne suivait pas trop la NBA étant plus jeune.

Plus jeune joueur de la Draft NAB 2024, Tidjane Salaün a eu la bonne surprise de figurer dans le top 6, quelques places derrière deux autres Français, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. « C’est le gars avec qui nous avons eu un alignement organisationnel et une conviction dès le début », a déclaré Jeff Peterson, vice-président des opérations de basket-ball des Charlotte Hornets. « Il est le plus jeune joueur de la draft, il a beaucoup de qualités et un excellent cadre. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Europe plusieurs fois cette saison pour le voir et passer du temps avec lui, et c'est un être humain incroyable. Et je sais qu’il va faire tout ce qui est sous son contrôle pour se maximiser . » a-t-il ajouté.

« Le début de grandes choses »

Salaün, 18 ans, est un ailier fort qui a joué chez les professionnels pour le Cholet Basket lors de la dernière saison et demie. Il mesure 2,05m et a une envergure de 2,18m. Il possède un bon tir, qui a encore besoin d'être peaufiné et a tourné en moyenne à 9,7 points et 3,9 rebonds par match en 2023-24. Après avoir illuminé les parquets de la Betclic Élite, celui-ci compte bien faire de même en NBA : « C’est le début de grandes choses. Je suis très heureux. Je suis content d’être ici et maintenant, je suis prêt à travailler . » a-t-il confié durant sa toute première conférence de presse outre-atlantique.

Evan Fournier, une référence pour Tidjane Salaün