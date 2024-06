NBA : Trois Français dans le top 6 de la Draft, ça ne surprend pas Risacher

Florian Barré

La nuit dernière fût une nuit historique pour le sport français. Trois basketteurs tricolores ont été appelés en première, deuxième et sixième position de la Draft NBA 2024 : Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Alexandre Sarr (Washington Wizards) et Tidjane Salaün (Charlotte Hornets). Risacher, qui succède à Victor Wembanyama, a d’ailleurs été interrogé sur le sujet et a confié ne pas être « choqué » par la situation.

Après la Draft NBA 2023, voyant Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly tous deux dans le top 7, qui aurait pu croire que l’année suivante serait encore plus folle pour le basket français ? C’est pourtant bel et bien le cas puisque Zaccharie Risacher a été drafté en première position par les Hawks, suivi de près par Alex Sarr et les Wizards. Enfin, Tidjane Salaün, projeté hors du top 10, a finalement été appelé en sixième place par les Hornets. Quoi qu’il en soit, les premiers mots de Risacher ont témoigné de sa fierté : « C’est un honneur. C’est super excitant. Je suis tellement heureux. », a-t-il confié à chaud.

La France au sommet ? Ce n’est que le début !

Quelques instants plus tard, alors qu’il commençait à prendre conscience de ce qui venait de lui arriver, celui-ci a été interrogé sur le positionnement de ses copains tricolores. L’ancien de Bourg-en-Bresse a ainsi fait part de sa non-surprise : « C’est génial. On essaie de représenter notre pays, et je suis tellement content d’en faire partie. Il y a encore des joueurs qui vont arriver. Je suis très fier de faire partie de ce succès pour mon pays. Essayer de comprendre ce que Victor, Rudy ou d’autres joueurs français ont fait m’a vraiment aidé à me développer, dans un premier temps en France, et maintenant en NBA je l’espère. »

« Ça va pouvoir inspirer les joueurs français »