NBA : Evan Fournier livre son ressenti après avoir quitté les Knicks

Florian Barré

S’il n’y a pas eu de trades retentissants en NBA le soir de la deadline, il y en a quand même un qui a ravi les fans tricolores de basket. En effet, Evan Fournier, bloqué chez les New York Knicks sans pouvoir jouer depuis de nombreux mois, à enfin vu son calvaire s’arrêter lorsque son trade aux Detroit Pistons a été annoncé. Une nouvelle qui réjouit le cadre de l’équipe de France.

Tradé lors de la dernière deadline, Evan Fournier est un nouvel homme, bien plus épanoui qu’à l’accoutumée. Ce lundi, il n’a d’ailleurs pas caché son soulagement, lui qui réintègre la rotation d’une franchise NBA après avoir passé une saison et demie à regarder ses coéquipiers jouer du côté des Knicks de New York. L’arrière tricolore n’a disputé que 30 matches sur les deux dernières saisons avec même seulement 3 petites apparitions depuis octobre.

Evan Fournier, pressé de rechausser ses baskets

Ainsi, s’il n’a pas encore porté le maillot de Detroit, franchise emmenée par Monty Williams, Evan Fournier est déjà ravi : « Je suis vraiment heureux d’avoir enfin quitté New York. J’ai hâte avec cette nouvelle opportunité. […] Ils n’ont encore rien dit sur mon temps de jeu. Dès que j’ai été échangé, Troy (Weaver) m’a appelé, pour me dire que j’étais désiré ici, qu’ils me voulaient depuis quelques saisons. Je ne sais pas ce qui va arriver. Nous verrons ce qui va passer. Je vais me préparer comme si j’allais jouer dans tous les cas. »

Les JO de Paris en ligne de mire