JO Paris 2024 - Basket : Joel Embiid explique pourquoi il a planté les Bleus

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid, originaire de Yaoundé au Cameroun, participera aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Team USA. Pourtant, il y a encore un an, beaucoup pensaient qu’il jouerait pour la France, alors qu’il avait obtenu la nationalité française en promettant de renforcer l’équipe des Bleus. Après avoir longtemps évité le sujet, le pivot s’est finalement expliqué sur sa décision polémique.

Voir Joel Embiid choisir les États-Unis plutôt que la France a été perçu comme une trahison par beaucoup. Le pivot avait en effet promis de rejoindre les Bleus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Finalement, il a préféré s’allier avec Team USA après avoir obtenu les nationalités françaises et américaines. Ce samedi, dans une interview pour le New York Times, la star des Philadelphia 76ers en NBA a justifié sa décision.

Joel Embiid : « Je me suis senti bousculé dans ma décision »

« Évidemment, il y a mon pays d’origine, le Cameroun, que j’adore. Il y a les États-Unis, où je vis depuis 14 ans. Puis, il y a la France, où j’ai beaucoup de famille. Je me suis senti bousculé dans ma décision », explique Joel Embiid. « Je voulais prendre mon temps, mais la France a imposé un ultimatum, ce qui n’a pas aidé. »

« Je l’ai vu sur Twitter et je me suis demandé d’où cela venait », poursuit le MVP de la saison NBA 2022-23. « Parce que les États-Unis m’ont dit : “Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous serions ravis de t’avoir, mais nous comprendrons si tu prends une autre décision.” En revanche, la France mettait la pression : “Tu dois prendre une décision maintenant.” Je préférais l’équipe qui me laissait du temps. Mais il faut être clair : le Cameroun est mon premier choix en cas de qualification. »

JO Paris 2024 - Basket : Les Bleus admettent qu’ils « ne sont pas prêts » https://t.co/espUIkCkYl pic.twitter.com/haPOhmdnTs — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

« La situation entre la France et le Cameroun est loin d’être idéale »

« J’ai eu l’occasion d’en parler avec le président français (au téléphone), et je lui ai dit qu’une chose qui me dérangeait beaucoup était la relation historique entre la France et le Cameroun, ainsi que les pays d’Afrique en général », ajoute Embiid. « Même aujourd’hui, il se passe beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de ressentiments, au point où les Français sont expulsés à cause de toutes ces années d’oppression. Ma famille vit toujours au Cameroun, je ne veux pas leur faire subir cela et je veux les protéger de ces conflits. La situation entre la France et le Cameroun, ainsi que l’Afrique en général, est loin d’être idéale. »

Un engagement avec la France non respecté

Quatre mois après avoir obtenu la nationalité française grâce à l’aide de la fédération de basket, Joel Embiid est devenu citoyen américain. En 2021, il avait pourtant écrit dans une lettre à Emmanuel Macron qu’il ne souhaitait « jouer pour aucune autre équipe nationale » que celle de la France. Il sollicitait alors le soutien du président pour sa naturalisation afin d’être « sélectionnable avec les Bleus ».

Cependant, en octobre 2023, il a choisi les États-Unis, justifiant sa décision par la naissance de son fils sur le sol américain et ses 16 ans de résidence dans le pays. La décision a été mal accueillie par la fédération et l’équipe de France, dont les cadres affirment qu’Embiid leur avait renouvelé son engagement, même après avoir entamé les démarches pour obtenir la nationalité américaine. Depuis, les versions du joueur et de son entourage n’ont cessé de varier.