JO 2024 : Pourquoi Joel Embiid a choisi Team USA plutôt que la France

La décision de Joel Embiid de rejoindre l’équipe des États-Unis pour les compétitions internationales est difficile à digérer pour la France. Alors que le pivot d’origine camerounaise représentera potentiellement Team USA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, The Athletic est revenu sur le parcours qui l’a conduit à acquérir la nationalité française avant de choisir les couleurs américaines.

Si Joel Embiid dispute les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce sera sous l’étendard de Team USA. Les dirigeants de l’équipe de France affirment pourtant que le MVP en titre de la NBA leur a assuré son désir de jouer pour les Bleus. Joe Vardon de The Athletic , a retracé le parcours sinueux qui a conduit le pivot vers ce choix controversé.

« Il nous a dit qu’il voulait jouer pour la France »

Malgré les affirmations du camp du joueur selon lesquelles il n’a jamais promis de jouer pour l’équipe de France, les dirigeants des Bleus contestent cette version des faits. « Joel est venu nous voir et nous a dit qu’il voulait participer aux compétitions internationales. Il nous a dit qu’il voulait gagner, et qu’il voulait jouer pour la France et gagner pour la France » , a notamment raconté Boris Diaw, general manager de la sélection nationale, à The Athletic .

Jean-Pierre Siutat, président de la fédération de basket, a révélé avoir rencontré Joel Embiid à deux occasions avec Boris Diaw, la dernière fois en mars 2022. Contrairement aux affirmations du porte-parole d’Embiid, les officiels français maintiennent qu’ils n’ont jamais sollicité le pivot pour les Jeux Olympiques. Au contraire, ils ont répondu à son désir de rejoindre l’équipe, et ce avant cette compétition.

« J’ai fait le nécessaire pour lui obtenir un passeport »

« Il m’a dit : “oui, je veux jouer, préparez les papiers” » , a déclaré Siutat. « J’ai donc fait le nécessaire, avec l’aide du gouvernement, pour lui obtenir un passeport, tout comme pour son fils. Pendant ce temps, il affirmait : “Je veux jouer pour l’équipe nationale française' […] Nous avons pris cette décision parce qu’il pouvait nous aider à gagner la médaille d’or. C’est la seule raison pour laquelle nous lui avons obtenu un passeport. »

Les représentants de Joel Embiid ont également remis en question cette version, affirmant que c’est la fédération française qui a pris l’initiative de cette démarche.

Team USA plutôt que les Bleus pour Joel Embiid

En 2022, la question de voir Joel Embiid en bleu pour l’EuroBasket ne s’est pas posée à cause de ses blessures. C’est néanmoins à ce moment-là qu’il a obtenu la nationalité américaine, un signe inquiétant pour la France. « Nous lui avons alors demandé s’il était toujours avec nous. Il a répondu : “Oui, je veux toujours jouer pour la France” » , a expliqué Boris Diaw à The Athletic . « Mais il ne s’est pas engagé. »

Suite à la performance décevante de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2023, Jean-Pierre Siutat a posé un ultimatum au pivot des Philadelphia 76ers. Il lui a donné jusqu’au 10 octobre pour confirmer son engagement avec l’équipe. Selon son porte-parole, l’intérieur a été déstabilisé par cette pression. « Nous comprenons que [les Français] soient déçus. Joel a clairement indiqué qu’il prendrait une décision lorsqu’il serait prêt, et ils ont choisi d’assurer sa citoyenneté par anticipation » , a ajouté son représentant.

Joel Embiid a ainsi opté pour les États-Unis. Bien que sa présence aux Jeux Olympiques ne soit pas encore assurée en raison de sa santé, celle-ci ferait de Team USA le favori incontestable de la compétition.