NBA : Anthony Edwards inscrit le dunk de l’année et blesse son adversaire ! (vidéo)

Florian Barré

Anthony Edwards, meneur des Minnesota Timberwolves, a placé la barre très, très haute en ce qui concerne le débat du dunk de l’année en NBA. Le panier a été si puissant, qu’« Ant-Man » semble s’être blessé au doigt dans le feu de l’action. De son côté, John Collins du Jazz s’est retrouvé au sol, les mains sur le visage, comme pour témoigner d’un coup douloureux reçu. Quoi qu’il en soit, le dunk a plongé les commentateurs et les fans dans une frénésie totale.

Régulièrement dominant depuis le début de la saison, Anthony Edwards n’a fait qu’une bouchée de John Collins dans le troisième quart-temps entre le Jazz et les Timberwolves ce lundi soir. Arrivé lancé, le meneur du Minnesota a inscrit un dunk totalement fou, se surprenant lui-même : « Je pensais que j'allais rater ça parce que je n'étais pas près du bord, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu l'a voulu pour moi. […] Ça me donne des frissons, mec, parce que j'ai toujours rêvé de me jeter sur quelqu'un comme ça », a déclaré Edwards, qui a marqué 25 de ses 32 points après la mi-temps.

ANTHONY EDWARDS OMG 😱🤯 pic.twitter.com/AJP27GCkxG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2024

Le dunk de l’année ?

Évidemment, l’action est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mike Conley, coéquipier d’Edwards, a même déclaré que cela aurait pu être le meilleur dunk dont il ait jamais été témoin en personne. « Il ressemble presque à un chat. Il continue d'avancer et retombe sur ses pieds. Ce sont des choses comme ça qui font de lui ce qu'il est et pourquoi il peut manœuvrer dans le jeu comme il le fait. » Ant-Man a d’ailleurs déclaré qu'il avait grandi en idolâtrant des joueurs tels que Vince Carter, connus pour leur capacité à dunker, et que dunker comme ils le faisaient avait toujours été un objectif pour lui.

Un dunk qui a fait des dégâts