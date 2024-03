NBA : Sanctionné de 100 000 $, Rudy Gobert réagit !

Florian Barré

Très critique envers l’arbitrage il y a un peu plus d’une semaine, Rudy Gobert s’est vu être infligé de l’amende la plus élevée depuis le début de la saison NBA. Le pivot des Timberwolves du Minnesota s’était emporté après la défaite 113-104 en prolongation face aux Cleveland Cavaliers et est récemment revenu sur le sujet, ne semblant pas particulièrement regretter ses mots.

Sanctionné de façon exemplaire par la NBA pour un geste d’humeur « inapproprié et non professionnel » durant un match contre Cleveland, Rudy Gobert a aussi été pointé du doigt pour des déclarations houleuses envers l’arbitrage dans la Grande Ligue, insinuant que ce dernier était influencé par les paris sportifs : « Je pense que cela nuit à notre sport. Je sais que les paris et tout le reste deviennent de plus en plus importants, mais cela ne devrait pas l’être. » Après avoir prononcé ces mots, l’intérieur des Bleus s’est excusé et a justifié sa réaction d’ « immature ».

« Nous restons des êtres humains »

Résultat : 100 000$ en moins sur sa prochaine fiche de paie, une somme conséquente et non négligeable. Récemment interrogé par TMZ Sports à ce sujet, Gobert n’a toutefois pas fait part de grands remords après avoir dû sortir le chéquier : « Qu’est-ce que je pense de l’amende ? Eh bien, c’est une amende. Ça représente beaucoup d’argent. Nous, les joueurs, restons des êtres humains en fin de compte. On n’a pas toujours raison mais tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense. Et puis, on pratique un sport qui génère beaucoup d’émotions donc parfois, il nous arrive de réagir sous le coup de la frustration. » a-t-il balancé.

