Un double All-Star fait son retour en NBA !

Isaiah Thomas a enfin retrouvé un foyer en NBA, ce au moins pour les 10 prochains jours. L'ancienne star des Celtics s’apprête à signer un contrat de 10 jours avec les Phoenix Suns, a rapporté Shams Charania de The Athletic. Ainsi, c’est la première fois que Thomas figure sur une liste de la NBA depuis celle des Hornets lors de la saison 2021-22, rejoignant également Charlotte pour un contrat de 10 jours à l’époque.

Isaiah Thomas, qui a eu 35 ans en février, cherche depuis lors à revenir en NBA, mais n'a plus joué professionnellement avant de rejoindre la filiale de la G League de l'Utah Jazz, les Salt Lake City Stars, plus tôt en mars. Il a marqué les esprits au cours de son court passage, marquant 32,5 points par match avec 40,7% de réussite sur le parquet et 44,6% à distance. Le meneur a joué à Boston pendant un peu plus de deux saisons (période phare de sa carrière), rejoignant l'équipe à la date limite des échanges en 2015 et devenant un All-Star au cours des deux années suivantes avant que les Celtics ne l'échangent à Cleveland en 2017.

Thomas rejoint Phoenix

Maintenant, Isaiah Thomas va devoir aider les Suns. Ce ne sera d’ailleurs pas le premier passage du meneur à Phoenix. En effet, il avait signé avec eux pendant l'intersaison 2014, disputant 46 matchs avant d'être échangé aux Celtics. Cette fois-ci, Thomas cherchera à apporter de la profondeur à une équipe des Suns qui veut réaliser de grandes séries éliminatoires. Ces derniers ont fait face à de nombreuses blessures pendant une grande partie de la saison et possèdent un roster limité après s’être offert Bradley Beal pour construire un trio gagnant avec Kevin Durant et Devin Booker. Problème, Beal est trop régulièrement du côté de l’infirmerie.

Isaiah Thomas, le facteur X des Suns ?

Aujourd’hui, les Phoenix Suns possèdent un bilan de 39-29 et occupent la huitième place à l’Ouest, synonyme de passage par le Play-In Tournament. Quoi qu’il en soit, Thomas pourrait faire ses débuts dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Philadelphia 76ers, amputés de Joël Embiid, blessé. Celui-ci n’a évidemment aucune garantie de passer le cut au terme des 10 jours mais si son apport offensif en sortie de banc plaît à la franchise de l’Arizona, alors on pourrait le voir assez souvent d’ici à la fin de saison.