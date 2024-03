Un double champion NBA demande à Michael Jordan de s’excuser en public !

Florian Barré

Adversaire durant un peu moins de 15 ans en NBA, Isaiah Thomas et Michael Jordan sont loin d’être de bons amis dans la vraie vie, notamment à cause de l’affaire avec Team USA. Cette rivalité amère entre les deux hommes a d’ailleurs été relancée lors de la sortie du documentaire des Bulls « The Last Dance » lorsque MJ a révélé ses véritables sentiments pour « Zeke ». Depuis, ce dernier demande des excuses publiques.

Isiah Thomas, double champion avec les Detroit Pistons, a affirmé que la seule façon pour lui d'enterrer la hache de guerre avec Michael Jordan serait que le sextuple champion de la NBA lui présente ses excuses à la « télévision internationale » concernant ses commentaires dans The Last Dance . En effet, dans la mini-série Netflix et ESPN Films , centrée sur l'évolution personnelle de Jordan pour former une dynastie avec les Bulls dans les années 90, His Airness s'est ouvert sur la rumeur selon laquelle il était à l'origine du snobisme de Zeke lors des Jeux olympiques de 1992, niant toute implication dans le choix de la liste.

Shaq dévoile le nom des trois prochaines superstars de la NBA https://t.co/4t7vqheBVX pic.twitter.com/5r2pVNvMrU — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

« Je t’aurais traité différemment »

« La réaction du public a changé sa perspective. Tu peux me montrer tout ce que tu veux, tu ne peux pas me convaincre qu'il n'était pas un conn*rd »… Voilà les mots lâchés par MJ à l’égard de Thomas. Une déclaration qui a visiblement touché l’ancien meneur des Pistons qui a réagi récemment dans le podcast de Draymond Green : « J’ai coaché Michael Jordan lors de son dernier All-Star Game. Vince Carter avait gagné le poste de titulaire, et je l'ai pris à part et je l'ai convaincu de donner sa place de titulaire à Michael Jordan. Je ne savais pas ce qu’il pensait de moi jusqu’à The Last Dance (rire). J’étais là, pendant toutes ces années, tu t’es caché derrière un arbre à jeter des pierres et tu as laissé quelqu'un d'autre en faire les frais. Et si j'avais su que tu pensais ça, je t'aurais traité différemment. » a-t-il avoué, désemparé.

« Si tu ne le pensais pas, dis-le publiquement »