NBA : Après Rudy Gobert, un autre international français est sanctionné d’une lourde amende

Il y a dix jours, Rudy Gobert écopait de 100 000$ d’amende pour avoir porté un geste d’humeur et des allégations infondées à l’égard du corps arbitral durant un match entre les Timberwolves et les Cavaliers. Cette semaine, c’est Evan Fournier qui s’est fait remarquer. En effet, le nouveau joueur des Detroit Pistons a été sanctionné par la NBA pour avoir expédié par dépit et d’un grand coup de pied un ballon dans les tribunes.

Evan Fournier, international français de 31 ans, a été puni par la NBA ce lundi soir pour un geste d’humeur survenu dimanche lors d’une défaite 104-101 contre le Miami Heat. L’arrière perd ainsi près de 23 000€ pour avoir frappé dans le ballon du match avec son pied, ce en direction du plafond et des tribunes. « Evan Fournier a été sanctionné d’une amende de 25 000 dollars pour avoir balancé le ballon dans les tribunes. L’incident s’est produit à la fin du match lors de la défaite des Pistons contre le Heat le 17 mars . » a ainsi déclaré la ligue dans un communiqué.

NBA : Fin de saison prématurée pour un rookie français https://t.co/zXjUKgzQAJ pic.twitter.com/7EWb1OIy5c — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Une défaite cruelle

La raison ? Bam Adebayo a été, quelques secondes plus tôt, auteur du panier de la victoire au buzzer pour les Floridiens. « Il a mis quatre tirs à trois points cette saison, j'ai vérifié », avait ainsi soufflé le tricolore après la rencontre. Ce shoot en profondeur du pivot de Miami a provoqué la 55e défaite de la saison pour les Pistons. Transféré dans le Michigan en février en échange de Bojan Bogdanovic, Fournier a donc laissé éclater sa colère au coup de sifflet final et ce, malgré ses 18 points personnels (un record depuis de nombreux mois).

Un mauvais choix tactique à l’origine de ce mouvement d’humeur ?

Par ailleurs, ce geste d’humeur ne serait sans doute jamais arrivé si Cade Cunningham avait fait preuve d’une plus grande intelligence tactique dans le money-time. Alors que les Pistons avaient la dernière possession, avec la possibilité d’attendre un tir au buzzer, Cunningham a tenté de marquer avec 10 secondes restantes sur le cadran. Cela a ainsi offert une autre chance au Miami Heat, que Bam Adebayo a saisi avec brio.