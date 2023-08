NBA : Après Chris Paul, une nouvelle recrue de taille pour les Warriors ?

Florian Barré

À Golden State, Steve Kerr et ses joueurs vivent une intersaison plutôt tranquille. Hormis la prolongation de Draymond Green, le départ de Jordan Poole et l’arrivée de Chris Paul, rien à signaler du côté des Warriors. À croire que les Californiens n’attirent plus. Mais un dossier vient de tout juste de se réveiller, concernant un ancien de la NBA : Harry Giles III.

La saison prochaine, les Warriors seront l’une des équipes à suivre en NBA. Les fans des Dubs se demandent certainement à quoi ressemblera l’association Stephen Curry - Chris Paul. Mais ce n’est pas la seule interrogation. C’est surtout sur le plan tactique que Steve Kerr va être attendu puisque nombreux sont les observateurs qui s’accordent à dire que le groupe manque de taille. Draymond Green et Kevon Looney suffiront-ils dans la raquette ? Difficile d’y croire puisque c’est ce point qui a justement porté préjudice à Golden State contre les Lakers lors des derniers playoffs.

Harry Giles III fait le tour de la NBA

Face à Anthony Davis, Rui Hachimura et LeBron James, les Warriors ont souffert en demi-finale de conférence. Pour cela, un big man est recherché et une nouvelle cible vient d’être révélée. Ayant un budget restreint, la franchise californienne ne peut pas viser n’importe qui. L’insider Ian Begley a rapporté que le joueur de 2m11, Harry Giles III, devrait effectuer un workout pour les Warriors la semaine prochaine. Cette nouvelle survient après qu'il se soit entraîné avec le Magic et les Nets. Giles devrait également s'entraîner pour les New York Knicks avant sa session avec Golden State.

Deuxième chance pour Giles ?

Harry Giles III, est un pivot qui n’a plus joué en NBA depuis plus de deux ans maintenant. À 25 ans, sa dernière apparition sur un parquet remonte même à 18 mois en G-League. Pourtant, il a toujours paru prometteur et pourrait faire le plus grand des biens à l’effectif de Golden State du haut de ses 2m11. Giles était même un espoir très vanté au lycée, étant nommé rookie n°1 de la promotion 2016. À la suite d’une saison terne, avec une moyenne de 3,9 points et 3,9 rebonds en 26 matchs, le pivot a été drafté par les Trail Blazers à la 20e place - échangé dans la foulée aux Kings. Il n’aura jamais réussi à s’imposer, souvent blessé au genou. S'il est en bonne santé, Giles pourrait alors être une option de profondeur solide pour les Warriors qui n’ont pas beaucoup d'argent à dépenser.