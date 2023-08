NBA : Surprise, LeBron James se fait recaler

Hugo Chirossel

S’il évoluera sous les couleurs des Lakers la saison prochaine, LeBron James avait un temps fait l’objet de rumeurs l’envoyant aux Mavericks, où il aurait retrouvé un de ses anciens coéquipiers, Kyrie Irving. Interrogé sur un possible intérêt pour le King, Mark Cuban, propriétaire de la franchise de Dallas, a déclaré qu'il n’était pas intéressé, puisqu’il compte dans son effectif Luka Doncic.

Dans un contexte où son avenir était encore indécis, LeBron James a fait l’objet de plusieurs rumeurs sur son avenir lors du mois de juin dernier. Après la défaite face aux Denver Nuggets en finale de la conférence Ouest, le Chosen One avait indiqué avoir besoin de temps pour réfléchir à la suite de sa carrière et à une possible retraite. Depuis, LeBron James a confirmé qu’il serait bien là pour la reprise de la NBA en octobre prochain.

Irving voulait LeBron James avec lui aux Mavs

Alors que son avenir était encore flou, LeBron James a notamment été annoncé dans le viseur des Mavericks, comme indiqué par The Athletic . Kyrie Irving, qui a rejoint la franchise texane en février dernier, aurait tenté de convaincre son ancien coéquipier, avec qui il a été champion NBA en 2016 avec les Cleveland Cavaliers, de le rejoindre à Dallas. « Si Dallas offre Luka Doncic pour James, alors oui, on peut estimer que quelqu’un aux Lakers écoutera. Mais à part ça, les Lakers ne vont pas échanger James aux Mavericks », avait déclaré Jovan Buha, journaliste pour The Athletic .

«Non, nous avons un gars qui s'appelle Luka Doncic»