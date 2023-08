Des sanctions vont tomber pour rééquilibrer la NBA

Florian Barré

Si cette intersaison NBA nous a appris quelque chose, c'est que les équipes changent leur façon de se reconstruire. Il y a un peu plus d'un mois, la ligue et l'association des joueurs ont ratifié une nouvelle convention collective (CBA), une convention nettement plus hostile aux équipes les plus dépensières et discrètement plus punitive pour celles qui dépensent le moins.

Il est depuis longtemps courant pour les franchises NBA avec des listes plus jeunes et liées à la loterie d’économiser des sous aussi longtemps que possible, en partie parce qu'il est plus facile pour un club avec de faibles attentes de s'en tirer. Avant cette nouvelle CBA, il n'y avait aucune réelle incitation pour une équipe à dépenser avant d'être prête à gagner et ne pas dépenser n’est plus vraiment une option. Il suffit de regarder les Rockets, qui sont passés de la plus jeune formation de la ligue et qui ont égalé les Spurs sur le deuxième pire bilan la saison dernière à l’un des plus gros dépensiers lors de la Free Agency.

Le cas Houston

Il faut généralement quelques saisons aux différents front offices de la NBA pour s'adapter pleinement au marché créé par une nouvelle CBA, mais les Rockets sont la première équipe à traverser le mur - à tout faire à la volée et à jeter des centaines de millions pour Fred VanVleet, Dillon Brooks, Jock Landale et Jeff Green dans le processus. Houston a bien fait d'équilibrer son coup de folie avec un filet de sécurité, étant donné que toutes ces offres ont un hic : des options d'équipe pour VanVleet et Green, un salaire en baisse sur la durée du contrat pour Brooks et un contrat de quatre ans pour Landale avec les trois dernières années non garanties.

L’heure du rééquilibrage

Ce sont les mesures prises par un front office qui ne peut plus se permettre de rester assis sur son espace de plafond comme le font traditionnellement les clubs en reconstruction. Dans le cadre de la CBA précédente, les équipes étaient doucement encouragées à dépenser jusqu'à 90% du plafond (plancher salarial) au tout dernier jour de la saison régulière, sans aucune répercussion significative en cas d'échec. La nouvelle CBA déplace cette date limite au premier jour de la saison et lui donne du mordant – en effaçant tout espace de plafond inutilisé jusqu'au plancher salarial, en retenant les paiements d'impôt de luxe pour les équipes qui échouent et en les empêchant d'effectuer des transactions tout au long de la saison. En somme, tout le monde devra dépenser sa prime de rendement et la NBA connaîtra un nouveau souffle, devenant plus homogène.