Un quadruple champion NBA est enfin prêt à vivre une nouvelle aventure loin des Warriors

Florian Barré

Cela fait plus de deux mois que Bob Myers a annoncé sa démission en tant que président des opérations de basket-ball et directeur général des Golden State Warriors. Maintenant, après quelques spéculations sur ce que l’homme de 48 ans pourrait faire après ses 12 ans de mandat avec la franchise, il semble que Myers soit prêt à franchir le pas en NBA, bien que ce soit dans un rôle complètement différent.

L’ancien GM des Golden State Warriors, à l’origine de la dynastie emmenée par Steve Kerr et Stephen Curry, a décidé depuis début juin de prendre du recul sur sa carrière professionnelle. Diriger une franchise c’est fatigant, et après 12 ans de bons et loyaux services, l’homme de 48 ans a eu besoin de souffler. Si certains observateurs ne le voyaient pas revenir de sitôt dans l’environnement basket, d’autres pensaient au contraire qu’il serait présent dès la prochaine saison, à la tête d’une nouvelle franchise. Mais que nenni !



NBA : Surprise, un ancien des Warriors pourrait faire son retour au côté de Stephen Curry https://t.co/2oYwjBHGYS pic.twitter.com/FiLJ9ad2Hb — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Du changement chez ESPN

Selon Ryan Glasspiegel du New York Post , Bob Myers est sur le point de s’ajouter à la team de chez ESPN , actuellement remaniée avant la saison prochaine. Plus tôt dans l'intersaison, il a été signalé que Malika Andrews remplacerait Mike Greenberg en tant qu'hôte de NBA Countdown . ESPN a également fait des changements majeurs dans sa couverture play-by-play, avec Doris Burke et l'ancien entraîneur des Philadelphia 76ers Doc Rivers pour remplacer Jeff Van Gundy et l'ancien entraîneur-chef des Warriors Mark Jackson.

Myers prêt à sauter le pas, mais pour combien de temps ?